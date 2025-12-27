Revelan imágenes del Estadio Azteca a meses de la inauguración del Mundial 2026

A pocos días de que termine el año, las redes sociales volvieron a poner en el centro de la conversación al Estadio Azteca, luego de que se filtrara un video que muestra un avance significativo en su proceso de remodelación rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Las imágenes rápidamente se volvieron virales y despertaron la expectativa de los aficionados por el futuro del inmueble más emblemático del futbol mexicano.

El material fue difundido a través de TikTok y X ofrece una perspectiva poco habitual desde que comenzaron las obras en el llamado Coloso de Santa Úrsula. A diferencia de los registros previos, este video no muestra tomas aéreas ni panorámicas desde las gradas, sino una visión a nivel de cancha que permite apreciar con mayor detalle los cambios estructurales.

Hace apenas unos meses, el estadio lucía como una zona de construcción dominada por varillas, grúas y montículos de arena. Hoy, el panorama es completamente distinto: ya se distinguen butacas en tonos grises y rojos, nuevas pantallas, accesos renovados, zonas VIP, áreas de prensa y, uno de los elementos más esperados, el césped recién instalado que ya cubre el terreno de juego.

No hay cancha en el mundo con más aura que esta.

YA CASI… YA CASI… 🥰😍🙌🏼🏟️ pic.twitter.com/05Ev8PCkfa — BIYIK (@BIYIK__) December 28, 2025

El Estadio Azteca y su papel histórico en el Mundial 2026

El Estadio Azteca será sede del partido inaugural del Mundial 2026, en el que la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica el próximo 11 de junio, repitiendo el duelo con el que arrancó la Copa del Mundo de 2010. Este hecho refuerza el peso histórico del inmueble, que se convertirá en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas, tras hacerlo en 1970 y 1986.

La remodelación busca modernizar el estadio sin perder su esencia, adaptándolo a los estándares actuales de la FIFA y a la magnitud del evento. Las autoridades y los responsables de la obra han destacado que el objetivo es ofrecer una experiencia de primer nivel tanto para los aficionados como para los medios de comunicación y las selecciones participantes.

Estadio Azteca | MEXSPORT

El video viral que mostró el avance más revelador

Lo más llamativo del video que circula en redes sociales es el ángulo desde el que fue grabado. La toma, realizada desde un costado del terreno de juego, permite observar de cerca la nueva configuración de las gradas y cómo los colores comienzan a definir la identidad visual del estadio de cara a la próxima Copa del Mundo.

Este punto de vista resulta especialmente revelador, ya que hasta ahora la mayoría de las imágenes disponibles provenían de tomas aéreas o desde las tribunas, sin mostrar el estadio desde la perspectiva que tendrán los jugadores y el cuerpo técnico durante los partidos.

Aunque las obras muestran un avance considerable, aún quedan detalles por afinar antes de su reapertura oficial. La reinauguración del Estadio Azteca está programada para el 28 de marzo de 2026, con un partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, un evento que marcará el regreso del futbol al recinto más emblemático del país.

Estadio Azteca | MEXSPORT