Adidas prepara "El Último Tango": Así serán los botines de Lionel Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi ya comienza a escribir lo que podría ser el último capítulo de su historia en los Mundiales y Adidas lo acompañará con unos botines cargados de simbolismo. De cara a la Copa del Mundo 2026, se filtraron los primeros detalles de los Adidas F50 Messi 2026, un lanzamiento que apunta a convertirse en uno de los más emotivos de la carrera del astro argentino.

De acuerdo con información exclusiva revelada por Footy Headlines, los botines llevarán por nombre "El Último Tango", una referencia directa al posible adiós de Messi en la máxima cita del futbol internacional. El concepto, el diseño y los colores rinden homenaje tanto a su legado como a la Selección Argentina, vigente campeona del mundo.

Messi levantó el trofeo en 2022 | MexSport

"El Último Tango", un nombre con historia

Adidas eligió un nombre cargado de emoción y poesía para los botines de Messi en el Mundial 2026. El Último Tango” simboliza lo que sería la última aparición mundialista del futbolista más importante en la historia del futbol argentino.

El concepto conecta directamente con la identidad cultural de Argentina y con el recorrido de Messi en la Albiceleste, desde sus inicios hasta la consagración en Qatar 2022. La marca alemana busca encapsular ese viaje en un diseño que represente despedida, gloria y legado.

Este nombre marca un contraste con lanzamientos anteriores, apostando menos por lo comercial y más por lo emocional, una narrativa que Adidas ha reforzado en los últimos años alrededor de Lionel Messi.

Nuevos botines de Leo | Captura de pantalla

Diseño, colores y fecha de lanzamiento de los botines de Messi

En cuanto al diseño, los Adidas F50 Messi 2026 “El Último Tango” presentarán un upper predominantemente blanco, rompiendo con la tendencia de los últimos tres torneos, donde el dorado fue el color principal. En esta ocasión, el oro funcionará como acento de lujo, acompañado de detalles en azul cielo, en clara alusión a la bandera argentina.

La combinación de White / Gold / Sky Blue ofrece una estética limpia, elegante y moderna, manteniendo el estatus de Messi como campeón del mundo. El esquema recuerda parcialmente a los Adidas X Crazyfast Messi “Las Estrellas”, lanzados en 2023 para celebrar el título obtenido en Qatar.

Según la filtración, los Adidas F50 Messi “El Último Tango” están programados para salir al mercado en junio de 2026, justo semanas antes del inicio del Mundial. Un lanzamiento estratégico que apunta a dominar el escenario global en lo que podría ser la última danza de Messi en una Copa del Mundo.