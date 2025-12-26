¡Cada vez más cerca! Instalan la nueva cancha del Estadio Azteca

De cara a la Copa del Mundo de 2026, el Estadio Azteca, próximamente 'rebautizado' como Estadio Banorte, sigue sufriendo el proceso de remodelación, el cual ha avanzado un poco más después de que se instalara la cancha en la que se jugarán los primeros partidos en su reapertura.

En un pequeño clip publicado en TikTok se pudo ver el avance actual de la remodelación, dejando una ilusión cada vez más grande por poderlo ver de nuevo lleno de gente y con algún compromiso importante en puerta.

Trabajos en la fachada | MexSport

Nuevo 'escenario'

Desde que el Estadio Azteca fue cerrado con motivo de la remodelación para el Mundial de Norteamérica 2026, las críticas no se han hecho esperar, pues para algunos fanáticos, el tiempo que se han tomado para tener todo listo ha sido muy corto; sin embargo, las obras han tenido un avance muy importante a finales del 2025.

Pese a que en el video se puede apreciar que en las gradas y en los alrededores a la cancha aún falta trabajo por hacer, el mismo video muestra como el pasto en el que se jugará ya fue instalado, dejando cerca el final de la remodelación.

También se puede ver que las bancas que habían sido instaladas en una de las remodelaciones anteriores han sido removidas, por lo que después de tener de vuelta la cancha, todos los detalles alrededor de la misma podrían irse terminando próximamente, pues ya se tiene uno de los componentes más importantes.

¿Qué dice la gente al respecto?

Al ser un video completamente público, la gente ha podido expresar su opinión con respecto a la nueva cancha, siendo muy repetidos los comentarios que dicen que el inmueble "se ve igual a como estaba antes", dejando a la obviedad la inconformidad por parte de los aficionados.

Otro de los detalles que se han podido apreciar en el video es el cambio en las butacas, pues a partir de que se reabran las puertas, las mismas estarán pintadas de rojo, lo cual ha levantado críticas, pues para algunos hace recordar a Chivas, rival directo de América, quienes jugarán como locales de vuelta en el 2026.

El Azteca siendo remodelado | MexSport

El motivo del nuevo color de las bancas no responde más que a un tema de patrocinador, pues pese a que durante el Mundial no se podrá utilizar ese nombre, cabe resaltar que el Estadio Azteca ha quedado atrás y el Estadio Banorte será parte de la Liga MX.