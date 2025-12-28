Cristiano Ronaldo y Dani Alves: El reencuentro que paralizó los Globe Soccer Awards

La gala de los Globe Soccer Awards en Dubái no solo dejó premios y reconocimientos, sino también una de las imágenes más comentadas de la jornada: el reencuentro entre Cristiano Ronaldo y Dani Alves. Este evento marcó la primera aparición pública del brasileño en un entorno futbolístico de élite tras cumplir su condena en prisión por el caso de abuso sexual en el que se vio involucrado.

Dani Alves, exjugador de Pumas | IMAGO7

Una presencia que captó las miradas

A diferencia de otras estrellas presentes en la ceremonia, Dani Alves asistió estrictamente en calidad de invitado. El lateral brasileño no formaba parte de ninguna lista de nominados ni recibió galardones durante la noche; sin embargo, su presencia generó un revuelo inmediato mediático.

Tras haber pasado más de un año privado de su libertad y mantenerse alejado de los focos desde su salida de prisión, Alves eligió este escenario internacional para reincorporarse a la escena pública del deporte.

El cruce con CR7

El momento clave se produjo al coincidir con Cristiano Ronaldo, gran protagonista de la noche. Ambos futbolistas, que durante años mantuvieron una rivalidad histórica en los clásicos entre el Real Madrid y el FC Barcelona, compartieron un espacio común que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Cristiano saluda a Dani Alves | CAPTURA

Puntos clave del encuentro:

Primera aparición oficial: Es el primer evento de fútbol de alto perfil al que asiste Alves tras su proceso judicial.

Sin nominaciones: Su asistencia fue protocolaria, invitado por la organización.

Foco mediático: La coincidencia con Ronaldo añade un matiz de alto impacto a su regreso a la vida pública.

Este reencuentro sucede en un contexto donde Cristiano Ronaldo sigue batiendo récords de popularidad y rendimiento en el fútbol saudí, mientras que el futuro profesional y la imagen pública de Alves continúan siendo objeto de debate tras los sucesos legales que marcaron su carrera recientemente.