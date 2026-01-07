"Gilberto Mora debe ser titular en el Mundial 2026": Loco Abreu sobre juvenil mexicano

El estratega uruguayo Sebastián Abreu expresó su total respaldo al joven talento Gilberto Mora para la próxima justa mundialista. El timonel de los Xolos aseguró que el juvenil posee los argumentos necesarios para formar parte del once estelar nacional. Según el técnico, el desempeño mostrado en torneos previos justifica plenamente su presencia en el cuadro titular absoluto.

Con Selección | IMAGO7

¿Qué dijo Sebastián Abreu sobre Gilberto Mora?

“Hoy lo es (titular en Selección). En la Copa Oro lo fue en los partidos más importantes y tendrían que darle continuidad a lo que ya pasa”, dijo Abreu sobre el juvenil mexicano.

La madurez del futbolista destaca por encima de su corta edad, comportándose como un veterano dentro del terreno de juego. Abreu confesó que la disciplina y el enfoque mental del mediocampista superaron todas sus expectativas iniciales en el club. El entrenador resaltó que el compromiso del joven es un reflejo directo de los valores inculcados en su hogar.

El proceso de crecimiento físico y muscular del jugador resulta fundamental durante este primer semestre del año en curso. El cuerpo técnico de Tijuana supervisa de cerca la evolución de Mora para asegurar que llegue en plenitud al verano. No existen dudas sobre el techo futbolístico del juvenil, quien parece no tener límites en su proyección profesional.

En acción | IMAGO7

Javier Aguirre deberá tomar una decisión crucial respecto a la alineación que presentará en el debut contra Sudáfrica próximamente. Las declaraciones del Loco Abreu ponen presión sobre la mesa al destacar que Mora ya rindió en escenarios de alta exigencia.

Los gemelos del estratega charrúa tienen la misma edad que el mediocampista, lo cual acentúa el asombro del técnico uruguayo. Resulta poco común encontrar a un deportista tan joven con una visión de juego tan clara y una mentalidad ganadora.

La Selección Nacional necesita de esa frescura y talento diferencial para encarar el reto que representa jugar en casa este mundial. Los aficionados del conjunto fronterizo celebran que su canterano reciba tales elogios por parte de una figura internacional como Abreu.

Abreu pide continuidad con Gilberto Mora

Sebastián Abreu insistió en que la continuidad es la clave para que el proceso actual no se vea interrumpido por dudas. La excepcionalidad del caso Mora radica en su capacidad para cargar con la responsabilidad de un equipo de primera división.

Finalmente, el camino hacia el partido inaugural en el Estadio Azteca parece tener un nombre propio grabado en el mediocampo titular. Gilberto Mora se perfila como el protagonista indiscutible de la nueva generación que buscará hacer historia en el futbol.