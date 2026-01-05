¿Regresan al Azteca también? El calendario de la Selección Femenil en 2026

Comenzó el 2026, año mundialista que genera altas expectativas para la Selección Mexicana de Javier Aguirre. Sin embargo, para la Selección Femenil también será un año importante, ya que buscará cumplir con las expectativas y sellar sin complicaciones su boleto al Campeonato W Concacaf, mismo que reparte boletos para el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos 2028.

El Tri comenzó su andar en el torneo de la Concacaf con un contundente 0-14 ante San Vicente y las Granadinas, en la máxima goleada en la historia del equipo nacional femenil. Charlyn Corral marcó siete goles y dio dos asistencias en dicho compromiso, mientras que Lizbeth Ovalle hizo un hat-trick; Scarlett Camberos, María Sánchez, Alice Soto y Montse Saldívar sumaron un gol cada una.

La actividad de esta Fase Preliminar de la eliminatoria continuará en marzo, cuando el Tri visite a Santa Lucía. Tras eso, tendrá dos partidos como local, mismos que no se han confirmado si se disputarán en el Estadio Azteca. La reapertura del inmueble está programada para marzo, cuando el Tri varonil enfrente a Portugal en un amistoso, por lo que -por tiempos- la Selección Femenil sí podría jugar los partidos de Concacaf en dicho escenario.

El Tri tendrá el elimiantorio para el Mundial 2027 | IMAGO 7

¿Cuándo fue la última vez que el Tri Femenil jugó en el Estadio Azteca?

La última vez que el equipo dirigido por Pedro López Ramos fue en septiembre de 2023, en el clasificatorio de la Copa Oro W, cuando recibió a Puerto Rico en el Coloso de Santa Úrsula. En esa ocasión, un autogol de Kimberly Rodríguez le dio la ventaja a las visitantes al minuto 10 del juego.

María Sánchez al 45' hizo el del empate, mientras que en la segunda parte, al 58', Scarlett Camberos hizo el de la remontada. Después de este compromiso, el Tri jugó 11 partidos como local en México, pero solo uno en la capital: un amistoso que ganó 1-0 contra Nueva Zelanda, el pasado 23 de octubre de 2025 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Desde 2023, el Tri no juega en el Estadio Azteca | IMAGO 7

El calendario de la Selección Mexicana Femenil para el 2026

Por ahora solo están confirmados partidos para la primera mitad del año, correspondientes al resto de la Fase de Grupos del Clasificatorio del Campeonato Concacaf W 2026. Santa Lucía, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Puerto Rico son los tres rivales que tendrá el Tri en este torneo.

Domingo 1° de marzo | Visita a Santa Lucía | 18:00 horas*

Jueves 9 de abril | Recibe a las Islas Vírgenes | 18:00 horas*

Viernes 17 de abril | Recibe a Puerto Rico | 18:00 horas*

*Horarios y sedes oficiales todavía por confirmar