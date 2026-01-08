'Cumplió su ciclo': André Jardine confirmó salida de Igor Lichnovsky

De cara al Clausura 2026, André Jardine, confirmó la salida de Igor Lichnovsky, mencionando que el defensor chileno ya no está en planes debido al crecimiento de otros canteranos como Ramón Juárez y Miguel Vazquez. Además, el estratega brasileño aseguró que en las Águilas aún buscan un refuerzo más para ensanchar el plantel.

Igor con América | IMAGO7

A pesar de que Igor sigue entrenándose al parejo del resto del primer equipo, Jardine confirmó que buscan acomodarlo en otro equipo. Todo esto se da debido a que tienen un sobrecupo en la zaga, además de que André mencionó el crecimiento de jugadores mexicanos como Ramón Juárez o Miguel Vazquez. Aún así, el brasileño recordó todo lo que Lichnovsky entregó en las Águilas durante el periodo que estuvo en Coapa.

Lichnovsky campeón | IMAGO7

“Los extranjeros siempre es una posición delicada porque tienen que estar rindiendo a punto, de ser imprescindibles. En los equipos grandes los movimientos son con los extranjeros, de dos o tres que ya no están aportando. Igor, el tiempo que estuvo, fue muy importante, sobre todo en los primeros dos títulos, un central de mucha jerarquía, pero hoy llegué a la conclusión de sacar a un central y traer un contención más y por el crecimiento de Ramón Juárez y Miguel Vázquez, yo siento que era el momento de que Igor busque otro camino”, comentó el entrenador.

Tras haber llegado en 2023, Igor disputó 55 partidos con América en los que acumuló 4 mil 500 minutos de juego. Durante esta etapa, el defensa chileno formó parte del histórico tricampeonato que consiguieron desde el Apertura 2023, al Clausura y Apertura 2024.