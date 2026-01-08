¡Se quedan sin estadio! Ciudad Universitaria no será casa de Cruz Azul en 2026

Todo apunta a que La Máquina volverá al Ciudad de los Deportes para el Clausura 2026

¡Se quedan sin estadio! Ciudad Universitaria no será casa de Cruz Azul en 2026
Cruz Azul en Ciudad Universitaria | IMAGO7
Iliany Aparicio
8 de Enero de 2026

La tragedia alcanzó de nueva cuenta a Cruz Azul. El equipo celeste tendrá que buscar nueva casa después de que la UNAM rechazó una extensión de contrato con el equipo de La Noria; en una negociación que duró aproximadamente tres meses y la resolución se dio estos días.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) está apoyando a La Máquina para buscar una nueva casa en tiempo récord. La opción más viable es un retorno al Estadio Ciudad de los Deportes, aunque el Estadio Cuauhtémoc de Puebla también es otra alternativa.

Información en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

Necaxa ficha a canterano de Chivas para el Clausura 2026

Necaxa | 08/01/2026

Necaxa ficha a canterano de Chivas para el Clausura 2026
Sebastián Jurado y su ilusión del nuevo proyecto de Juárez con Pedro Caixinha al frente

Juárez FC | 08/01/2026

Sebastián Jurado y su ilusión del nuevo proyecto de Juárez con Pedro Caixinha al frente
Pedro Caixinha explica por qué decidió volver a la Liga MX para dirigir al Juárez

Juárez FC | 07/01/2026

Pedro Caixinha explica por qué decidió volver a la Liga MX para dirigir al Juárez
Te recomendamos
La increíble razón por la que Miguel Borja no jugará con Cruz Azul la Jornada 1
Futbol
Liga MX
Cruz Azul

LO ÚLTIMO