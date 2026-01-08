¡Se quedan sin estadio! Ciudad Universitaria no será casa de Cruz Azul en 2026

La tragedia alcanzó de nueva cuenta a Cruz Azul. El equipo celeste tendrá que buscar nueva casa después de que la UNAM rechazó una extensión de contrato con el equipo de La Noria; en una negociación que duró aproximadamente tres meses y la resolución se dio estos días.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) está apoyando a La Máquina para buscar una nueva casa en tiempo récord. La opción más viable es un retorno al Estadio Ciudad de los Deportes, aunque el Estadio Cuauhtémoc de Puebla también es otra alternativa.

Información en desarrollo...