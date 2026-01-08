Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Tijuana vs América Jornada 1 Clausura 2026?

La espera terminó y la Liga MX está de vuelta con el arranque del Clausura 2026, un torneo que promete emociones desde su primera jornada. El futbol mexicano regresa con una atractiva Jornada 1 que tendrá una triple cartelera, donde el duelo entre Xolos de Tijuana y América acapara los reflectores.

El conjunto fronterizo inicia una nueva etapa con Sebastián Abreu al frente del proyecto, luego de un semestre que dejó sensaciones positivas. Xolos estuvo muy cerca de meterse a las Semifinales en el torneo anterior, pero no logró cerrar la eliminatoria frente a Tigres, quedándose a un paso de la antesala por el título.

Xolos | IMAGO7

¿Cómo terminaron ambos equipos el Apertura 2025?

Para el equipo de Tijuana, el Clausura 2026 representa la oportunidad de consolidarse como un contendiente serio dentro de la Liga MX. Con un plantel competitivo y una idea clara desde el banquillo, los rojinegros buscarán arrancar el torneo con un golpe de autoridad ante uno de los clubes más grandes del país.

Del otro lado estará el América, que llega a este inicio de torneo con cuentas pendientes. Las Águilas firmaron un Apertura 2025 para el olvido, quedando eliminadas en la misma instancia que Xolos, pero a manos de Rayados, resultado que fue catalogado como un fracaso para la institución.

América | IMAGO7

Primer duelo de impacto de Liga MX

El técnico André Jardine no ocultó la autocrítica y reconoció que el equipo de Coapa está en deuda con la afición azulcrema. El estratega brasileño sabe que la exigencia en América es máxima y que el Clausura 2026 es clave para recuperar protagonismo.

El enfrentamiento entre Xolos y América no solo marcará el inicio del torneo, sino que también pondrá a prueba dos proyectos que buscan revancha. Con realidades distintas, pero la misma necesidad de responder, este partido promete ser uno de los más atractivos de la Jornada 1 del Clausura 2026.

Estadio Caliente | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver Tijuana vs América Jornada 1 Clausura 2026?

Fecha: Viernes 9 de noviembre

Lugar: Estadio Caliente, Tijuana

Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: FOX ONE y Caliente TV

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.