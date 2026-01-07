Exjugador campeón con América anuncia su retiro del futbol

A unos días de arrancar el Clausura 2026, muchos jugadores comenzaron su camino en el profesionalismo, sin embargo, otros más dicen adiós a sus carreras, uno de ellos Joe Benny Corona, futbolista mexicoamericano de 35 años, el cual verá el final del camino en la Jornada 1, con el duelo de Xolos de Tijuana ante las Águilas del América.

Joe Corona en Xolos I IMAGO7

¿Cómo fue la carrera de Corona?

Corona y Xolos, anunciaron a través de redes sociales su retiro de las canchas previo al duelo ante el América en el Estadio Caliente de Tijuana, teniendo un sabor especial pues Corona también fue jugador azulcrema e incluso salió campeón.

El jugador originario de San Diego California debutó de manera profesional en los Xolos (razón de su retiro en ese club), donde cumplió un total de cinco años, obteniendo un campeonato de Liga MX antes de su salida del club en 2015.

Corona con América I IMAGO7

Tras su exitoso paso en la frontera, el futbolista salió rumbo al puerto de Veracruz, con los Tiburones Rojos duró solo un torneo hasta que se dio su salida a los Dorados de Sinaloa de la Liga de Expansión en 2017, pero posteriormente volvió a Tijuana.

Solo un año después, Corona fue pedido por Miguel ‘Piojo’ Herrera para formar parte de las Águilas del América, siendo uno de los futbolistas campeones con el club de Coapa en el Apertura 2018, tras derrotar a la Máquina de Cruz Azul.

Luego de ganar su segundo título, Corona tomó un nuevo rumbo hacia la MLS, viviendo dos experiencias con un par de clubes (L.A. Galaxy, Houston Dynamo), donde sin pena ni gloria salió rumbo a Suecia, siendo su último destino internacional antes de regresara México con los Xolos.

Corona campeón con Xolos I IMAGO7

Adiós a Tijuana

El equipo de Xolos a través de un comunicado, dio las gracias a su mediocampista, además de anunciar que tendrán un momento ‘especial’ para el jugador en la previa al duelo ante América, junto con la frase: “Una vez Xoloitzcuintle, siempre Xoloitzcuintle”.