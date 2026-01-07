¿Quién es Jorge Díaz Price, nuevo jugador de Toluca que la rompió en la Liga de Expansión?

A unos días del debut del Bicampeón de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca, sorprendieron a propios y extraños con un nuevo refuerzo para buscar el Tricampeonato, el mediocampista mexicano, Jorge Díaz Price, jugador proveniente del Cancún FC de la Liga de Expansión.

Firma de Jorge con Toluca I @Toluca FC

¿Quién es Jorge Díaz Price?

El jugador mexicano originario del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, llega tras una excelsa actuación en el Apertura 2025 de la Liga de Expansión. En su último torneo, el mediocampista registró 14 juegos de temporada regular y dos de Liguilla, en donde pudo aportar con cinco anotaciones.

Con el equipo de Cancún, Price jugó un total de 62 encuentros, marcando 12 goles y no consiguió ninguna asistencia, sin embargo, siempre fue uno de los 11 principales del mediocampo del equipo de Expansión.

Price con Cancún FC I IMAGO7

Con su llegada, Toluca cierra el ‘hueco’ que dejó Héctor Herrera tras su precipitada salida del conjunto esmeralda, además de continuar con su carrera en territorio mexicano, llegando a su tercer club.

Su llegada a los choriceros no será su debut en Liga MX, sino un regreso, pues el centrocampista debutó y vivió una breve etapa con el equipo de León, club donde disputó 52 partidos oficiales, colaborando con cinco asistencias y ningún gol.

Price en León I IMAGO7

Por el Tricampeonato

Toluca encontró en Jorge Díaz Price a su tercer refuerzo del Clausura 2026, siendo recogido precedido por Sebastián Córdova de Tigres y de Pavel Pérez, proveniente de los Rayos del Necaxa.

Con sus refuerzos ya en ‘casa’, Antonio Mohamed y toda la directiva de los escarlatas reafirman su candidatura para volver a levantar un título de liga, además de preparara sus filas para enfrentar el torneo internacional de la Concacaf Champions Cup.