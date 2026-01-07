¿Se viene la 17? André Jardine acepta deuda de América y 'advierte' a la Liga MX

Con la mirada puesta en el Clausura 2026 de la Liga MX, el técnico de las Águilas del América, André Jardine, ofreció unas palabras previo al arranque del torneo, en ellas, el estratega brasileño reconoció estar en deuda con la afición y reafirmó su compromiso por un mejor torneo.

Jardine en América I IMAGO7

‘Algo pendiente’

Durante una entrevista, el técnico Tricampeón aseguró ver una nueva actitud en sus jugadores, asegurando que ellos mismos se se sienten en deuda con la afición y el plantel, además de demostrar en los entrenamientos un actitud competitiva y positiva rumbo al debut del equipo.

“Da la sensación de un buen inicio, los jugadores regresaron con la sensación de algo por resolver, con una sensación de estar en deuda con la afición y con el club de querer hacer algo más que lo del torneo pasado”, declaró André Jardine.

Jardine en el Apertura 2025 I IMAGO7

Además de reconocer el mal cierre del Apertura 2025, el estratega aseguró que este nuevo torneo será importante para conectar con la afición, pidiendo la presencia de la gente en el debut en Tijuana y sobre todo en el duelo de Jornada 2 ante el Atlético de San Luis, el cual será el primero del equipo azulcrema en casa.

“Quiero ver mucha gente de América en el debut contra Tijuana, después el partido contra San Luis va a ser muy importante con nuestra gente y siempre que sentidos el calor de nuestra gente da la sensación de jugar con uno más”, añadió el técnico.

Jardine campeón en Monterrey I IMAGO7

Por último, el brasileño recalcó que el América necesita ‘recuperarse’ de lo que sucedió en el torneo pasado, así como la necesidad de volver a tener confianza y unidad entre todos los miembros del equipo.

“De alguna forma debemos recuperarnos, sentirnos más fuertes y con la certeza de que juntos somos más fuertes, entonces empezar otra vez con los mismo sueños y las mismas ganas de un equipo dispuestos a dar la vida por realizar este sueño”, concluyó André.

América Tricampeón I IMAGO7

¿Cuándo es el debut del América?

Las águilas del América de André Jardine, tendrán su debut el viernes 9 de enero de 2026, cuando visiten la Cancha del Estadio Caliente, hogar de los Xolos de Tijuana, en el duelo correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2026.