¡Les guardan rencor! Afición de Rayados no quiere ver un homenaje a Toluca

Aún le guardan rencor. La Jornada 1 del Clausura 2026 está a la vuelta de la esquina por lo que este mismo fin de semana veremos una reiteración de la pasada Semifinal con el duelo entre Rayados de Monterrey y Toluca. Los Diablos buscarán sobreponerse a los regios nuevamente, mientras que Rayados está buscando la revancha.

Con el partido realizándose en el Estadio BBVA de Monterrey, la posibilidad de que los locales realicen una especie de homenaje al campeón defensor como lo sería un pasillo en el que los jugadores regios le aplauden a los Diablos mientras salen al terreno de juego. Sin embargo, para la afición esto no debería pasar.

Toluca los eliminó dos torneos seguidos | IMAGO7

Un sector de la afición de Monterrey ha manifestado su rechazo a la posibilidad de realizar el tradicional pasillo de honor al Toluca.“El respeto no se le rinde a quien se burlo de ti”; se puede leer en una imagen compartida por la cuenta Fortaleza Rayada.

Esto debido a que, tras eliminar a los regios en la pasada Semifinal, el equipo escarlata compartió un par de imágenes que, para los aficionados de Rayados, fueron burlas en contra de toda la institución. Además, los Diablos han sido el equipo encargado de eliminar a Monterrey en las pasadas dos Liguillas.

Piden no realizar un homenaje | IMAGO7

Rayados no contempla el pasillo

Cabe destacar que, además de la publicación por parte de la afición regia, dentro del equipo no se ha hablado de la posibilidad de homenajear a los Diablos Rojos en el primer partido de la temporada. De acuerdo con Jorge Rodríguez, no han hablado de la posibilidad de realizar un pasillo pues es algo poco común en el futbol mexicano.

“Lo del pasillo no lo hablamos porque no es costumbre acá. Desde que llegué no lo vi nunca, así que no tenía idea de que se hacía”, señaló el ‘Corcho’.

Monterrey recibirá a los Diablos en el Gigante de Acero este sábado en punto de las 21:00 horas del centro de México. Cabe destacar que, la última vez que se enfrentaron en la temporada regular, Toluca aplastó a Rayados por marcador de 6-2.