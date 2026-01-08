Querétaro, cerca de fichar a joya de Ghana para el Clausura 2026

El joven de 19 años fue detectado y validado mediante procesos de Inteligencia Artificial

David Torrijos Alcántara
8 de Enero de 2026

Los Gallos Blancos de Querétaro han decidido transformar radicalmente su metodología de gestión deportiva al integrar la Inteligencia Artificial en sus decisiones estratégicas. Según revela El Francotirador de RÉCORD, esta tecnología no es ajena al club, pues influyó directamente en la selección de su nuevo timonel. Esteban González llegó al banquillo queretano tras un análisis de datos que respaldó su perfil para el proyecto.

La innovación tecnológica de la escuadra emplumada también se ha extendido al área de inteligencia deportiva para el mercado de fichajes actual. El club utiliza estas herramientas avanzadas para identificar y evaluar prospectos que puedan aportar valor inmediato al plantel en el Clausura 2026. Esta apuesta busca optimizar los recursos y reducir el margen de error en las contrataciones de jugadores extranjeros.

Bless Ege, nuevo fichaje de Querétaro llega gracias a la IA

El caso más llamativo de esta nueva era digital en el equipo es el fichaje del extremo ghanés Bless Ege. El joven de 19 años fue detectado y validado mediante procesos de Inteligencia Artificial antes de concretar su préstamo por un año. Proveniente del Karela United, el atacante africano representa una de las apuestas más exóticas y modernas en la historia reciente de la liga.

La columna de El Francotirador señala que el uso de estas tecnologías en Querétaro coincide con las innovaciones que la FIFA implementará próximamente. El organismo rector del futbol mundial planea utilizar "gemelos digitales" y avatares 3D para perfeccionar las decisiones del videoarbitraje durante la Copa del Mundo. 

Movimientos del Querétaro en el mercado 

A pesar de la salida de referentes como Pablo Barrera, la directiva confía en que los datos respalden la reconstrucción del conjunto albiazul. La permanencia definitiva de Alí Ávila y las altas de futbolistas como Lucas Abascia forman parte de esta reingeniería basada en métricas. 

Bless Ege, integrante de las categorías juveniles en su país, llega con la responsabilidad de demostrar que el análisis digital es efectivo. Su rendimiento será el termómetro principal para evaluar si la Inteligencia Artificial puede transformar el destino de un club.

El calendario inicial para los Gallos presenta desafíos importantes donde deberán poner a prueba su nuevo sistema de trabajo y scouting. Iniciarán su camino frente a los Pumas en Ciudad Universitaria, posteriormente enfrentarán a Xolos y Chivas en las primeras tres jornadas del certamen

El éxito o fracaso de este experimento en Querétaro podría marcar un precedente para otras instituciones con presupuestos limitados que busquen competir mejor

