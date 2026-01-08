Julián Quiñones se queda con el MVP en el Al Nassr vs Al Qadisiya, ante la mirada incrédula de Cristiano Ronaldo

Una vez más el mexicano Julián Quiñones, derrotó a Cristino Ronaldo en la Primera División de la Liga de Arabia, esta vez superando con creces y llevándose el MVP del partido por encima del lusitano.

Al Nassr vs Al Qadisiya | @AlQadsiahEN

¿Cómo fue la victoria de Al-Qadisiya?

El equipo de Julián Quiñones superó 1-2 al Al-Nassr, con una anotación del mexicano y otra más de Nahitan Nández, mientras que CR7 descontó por la vía del penal en los últimos 10 minutos del partido.

Equipo de Al-Nassr | @Cristiano

El momento clave del duelo llegó en la primera anotación, pues el gol de Julián se dio gracia a un terrible error de concentración del guardameta, Nawaf Al-Aqidi, quien a intentar despejar en media cancha, terminó por estrellar el balón en el rastro del mexicano, quien sólo tuvo que conducir la esférica hasta la portería rival.

Tras la anotación de Al-Qadisiya, la reacción de Cristiano Ronaldo se volvió viral de inmediato, pues el Comandante miró incrédulo el error de su compañero y la forma en que terminó lo que pudo ser una jugada de peligro para su equipo.

@AlQadsiahEN

MVP Quiñones

Al finalizar el duelo, CR7 no solo cayó una vez más ante el equipo del mexicano, sino que también perdió camino en búsqueda del liderato general y el MP del partido, ues la liga se lo otorgo a la ‘Pantera’.

En términos de producción individual, Quiñones participó de manera constante en el frente ofensivo de Al-Qadisiya, con presencia en el área rival y acciones que obligaron a la zaga de Al-Nassr a replegarse durante amplios lapsos del encuentro.

Con este resultado, Al-Qadisiya sumó tres puntos importantes en su calendario liguero y mantuvo su ritmo competitivo dentro de la temporada, colocándose en la cuarta posición, mientras que Al-Nassr vio interrumpida su dinámica en la tabla general y se quedó en el segundo puesto.

La designación de Julián Quiñones como Jugador Más Valioso fue oficializada al término del partido por los organizadores de la liga, en reconocimiento a su incidencia directa en el resultado. El delantero mexicano continúa acumulando minutos y sumó su décimo gol de la campaña.