Así gana Madrid: El equipo Merengue superó al Atleti en la semifinal de la Supercopa

El Real Madrid consiguió un sufrido pase a la gran final de la Supercopa de España tras derrotar en el Derbi de Madrid al equipo del Atlético de Madrid por una mínima de 1-2, con una extraordinaria actuación de Federico Valverde y un agónico cierre en el King Abdullah Sports City.

semifinal Supercopa | AP

Gol que impuso condiciones

Las acciones de eliminación directa en Arabia Saudita arrancaron muy temprano en el partido, pues un disparo de tiro libre a favor del equipo de Valdebebas, terminó en un golazo por parte del mediocampista y capitán, Federico Valverde, apenas a los tres minutos de juego.

Tras la anotación, el conjunto dirigido por Diego Simeone tomó la bola y comenzó a pisar el área del equipo blanco. Sin embargo, Antonio Rudiger y Raúl Asencio se encargaron de detener todos los esfuerzos colchoneros.

Gol de Rodrygo | AP

La primera advertencia del Atlético llegó al minuto ocho, con un remate de cabeza por parte del argentino, Julián Álvarez, sin embargo, este terminó en las manos del portero, Thibaut Courtois.

El Atleti continúo sofocado a los merengue durante los primeros 45 minutos, teniendo una posesión considerable de la esférica, desafortunadamente, el equipo no pudo capitalizarlo y se fue al descanso sin más.

Festejo del Madrid | AP

Sufrido pase

La segunda mitad comenzó con mayor movimiento en ambas áreas, pues una vez más el Real Madrid se puso al frente temprano en el marcador, gracias a un tanto del brasileño, Rodrygo. El extremo derecho puso el 0-2 gracias a una gran asistencia de Valverde, dejándolo solo frente a Oblak.

Cinco minutos después, el Atleti respondió con una extraordinaria triangulación en el costado izquierdo de la cancha Merengue entre Simeone y Sorloth, concluyendo en un certero cabezazo del noruego.

Al final el Madrid logró superar los embates ofensivos del Atleti durante los últimos 15 minutos y con este resultado se verá las caras ante el Barcelona, en una nueva edición del Clásico de España en la Supercopa.