Fede Valverde se luce con golazo en Supercopa de España y las redes explotan

La segunda semifinal de la Supercopa de España trajo un auténtico e histórico juego entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Para sorpresa de propios y extraños las acciones se movieron apenas al minuto tres con un golazo de tiro libre por parte del mediocampista, Federico Valverde.

Festejo del Madrid | AP

¿Cómo fue el gol de Valverde?

Gracias a una jugada de Vinícius Júnior en los linderos del área chica del Atleti, el defensor, Marc Pubill, terminó por derribar al brasileño, provocando que el colegiado pitara la falla a favor del equipo blanco.

Equipo del Madrid | AP

Tras los reclamos y confirmar la agresión, el mediocampista charrúa, Fede Valverde, tomó el balón y de pierna derecha con una considerable distancia de carrera, puso el balón en la escuadra derecha del arquero del Atleti, Jan Oblak.

Tras el impacto, el King Abdullah Sports City estalló en júbilo, pues en menos de cinco minutos, el Real Madrid logró ponerse en ventaja, levantando de sus buscas la marea blanca, la cual era mayoría en Arabia saudita.

CAPTURA DE PANTALLA

Las redes se rinden ante Valverde

La anotación del seleccionado de Uruguay no solo hizo aplaudir a los presentes en el estadio, sino que también se llenó de elogios en las redes sociales, pues miles de fanáticos aseguran que lo de fede fue ‘de otro planeta’.

“El gol de Valverde fue surreal”

“Que ridículo gol de Fede Valverde”

“Una locura de gol de Fede Valverde”

Fueron unos de los tantos elogio que recibió el gol del mediocampista Merengue, que además podría significar el pase a la Gran Final de la Supercopa de España ante el Barcelona.

Además de los fanáticos, múltiples medios internacionales le dieron la vuelta al mundo con el gol de Fede y su actuación ante el Atleti, colaborando además con la asistencia del segundo tanto del Madrid.