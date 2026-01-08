Arsenal vs Liverpool EN VIVO Premier League Jornada 21

A mantener el liderato de la Premier League. Arsenal llega al último partido de la Jornada 21 con la misión de no sólo mantener el liderato de la liga inglesa, sino que de extender su ventaja sobre un Manchester City que dejó ir puntos este miércoles. El rival no será sencillo pues en enfrente estará el Liverpool que está urgido de un triunfo.

Los Gunners llegan una racha de cinco victorias consecutivas. Desde su derrota ante el Aston Villa, el equipo de Mikel Arteta marcha perfecto y ahora ya tiene una ventaja de cinco puntos sobre el segundo lugar y podría extender esta marca a ocho unidades.

Por su parte, los Red vienen de dejar ir el triunfo ante el Fulham el pasado domingo, sin embargo, el equipo acumula ya ocho partidos sin conocer la derrota. Esta buena racha empieza a revertir el mal paso a inicio de temporada y ya se encuentran cuartos en la clasificatoria. Aunque no puede subir de puesto, si se puede acercar a seis puntos del tercer puesto con un triunfo.

Liverpool llega con cierta ventaja pues presumen de haber ganado el último partido entre ambos, además, suman tres partidos sin caer ante los Gunners. El último triunfo del equipo de Arteta ante Liverpool llegó en febrero del 2024.