Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo se lucen con goles en su último encuentro en Arabia Saudita

Julián Quiñones volvió a aparecer y le dio la ventaja a su equipo. En un partido trabado, los errores salieron a la luz y dejaron en bandeja de plata el segundo gol del 2026 para el delantero colombiano, nacionalizado mexicano; ante la incredulidad de Cristiano Ronaldo.

El jugador del Al-Qadisiya aprovechó un error en un despeje del arquero del Al Nassr, Nawaf Al-Aqidi al minuto 50. El portero salió y despejó en mediocampo, pero no se percató de la presencia de 'La Pantera' y la esférica le rebotó en la cara, para dejarlo sólo de cara al arco para el primer gol.

¿Cómo fue el desarrollo del partido?

Pese a la victoria del Al-Qadisiya sobre Al Nassr, la realidad es que el encuentro fue para el equipo de Cristiano Ronaldo en los primeros minutos. El delantero lusitano tuvo la primera oportunidad del partido al minuto 2, con un tiro que se fue desviado del arco de Koen Casteels.

Después del aviso del 'Bicho', el equipo de Los Caballeros de Najd dominó los primeros 20 minutos, pero fue Julián Quiñones quien comenzó a tener las mayores oportunidades de peligro. El primer aviso del exjugador del América, Atlas y Tigres remató de cabeza un centro desde el córner al 27', pero se fue desviado.

Quiñones | @AlQadsiahEN

Casi de manera instantánea, el jugador de la Selección Mexicana aprovechó un buen centro desde la banda derecha y remató de primera con potencia, pero poca colocación. Nawaf Al-Aqidi recorrió de gran manera su área y rechazó el balón con las dos manos.

Cristiano Ronaldo se unió a la fiesta

Después del gol de Quiñones, el Al-Qadisiya comenzó a tomar los hilos del partido y lo dominó en un gran momento, aunque cerca de la hora del partido ocurrió un evento desafortunado. Koen Casteels sufrió una lesión y tuvo que abandonar el terreno de juego, dejando su portería para Ahmed Al-Kassar.

Nahitan | @AlQadsiahEN

Sin embargo, Quiñones -quien tuvo una actuación para enmarcar- realizó una gran jugada individual y mandó un pase cruzado al área, pero su equipo no lo aprovechó de la mejor manera. Sin embargo, Nahitan Nández encontró un rebote y puso el 0-2 parcial al minuto 66.

El equipo de Cristiano Ronaldo intentó e intentó, y como bien lo dice el dicho: "tanto va el cántaro al agua que se rompe", lo que ocasionó un penalti para el Al Nassr. Al minuto 80, Cristiano Ronaldo tomó el balón y con una gran colocación lo mandó al fondo de la red, aunque su tanto número 958 no fue suficiente para evitar la derrota.

Cristiano Ronaldo | @AlNassrFC_EN