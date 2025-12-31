Julián Quiñones, con gol y asistencia, cierra el año en espectacular partido

Julián Quiñones lo volvió hacer de las suyas para cerrar con broche de oro el año, el artillero naturalizado mexicano hizo un formidable partido en la goleada 3-1 del Al Qadisiya sobre Al-Shabab dentro de la decimoprimera fecha del futbol de Arabia Saudita.

El delantero abriría la fiesta, en el King Fahd Stadium, con una soberbia mancuerna con Mateo Retegui en tres cuartos de cancha para asistir al italiano y abrir el marcador en el primero de la noche para los rojillos del Medio Oriente.

Mateo Retegui l AlQadsiahEN

A la media hora de juego llegaría la máxima oportunidad para que Julián Quiñones tomara el esférica y definiera desde los once pasos para sellar con gol y asistencia en el último duelo del año, antes de concluir la primera parte Nahitan Nández pondría el 3-0 parcial.

Para la segunda parte, los locales reaccionaron y al 61 llegaría el gol de la honra por conducto de Josh Brownhill para ponerle número a la casa; sin embargo, cuando todo estaba por concluir llegaría el segundo obra de Yannick Carrasco desde el tiro penal.

Julián Quiñones l AlQadsiahEN

Una marca espectacular

Finalmente, la victoria quedó sellada para Al Qadisiya en donde Jualián Quiñones resaltó y terminó el año con 45 contribuciones, entre anotaciones y asistencias, de gol en el mismo número de duelos disputados alzando una vez más la mano de cara al Mundial 2026.

¿Hay presión sobre Julián Quiñones?

Recientemente, a través de la red social, X, un usuario arremetió contra Quiñones, asegurando que comienza a verse opacado por los nuevos fichajes del equipo árabe, específicamente por Mateo Retegui a lo que el naturalizado mexicano no se quedó callado.

“Acepto mi error, todos los partidos no son perfectos, y ayer fue un mal partido, pero no quiero buscar un problema donde no lo hay. Siempre he estado comprometido con el club, solo que el objetivo no es dar cosas de futbol”, respondió Quiñones.