¡Imparable! Julián Quiñones brilla con doblete en Arabia Saudita

El delantero mexicano Julián Quiñones demostró que su gran momento futbolístico se mantiene intacto al firmar un espectacular doblete con el Al-Qadisiya en la liga de Arabia Saudita. Quiñones fue clave en el triunfo de su equipo, reafirmando su racha goleadora tras su participación con la selección nacional.

El primer grito de gol de la noche para el mexicano llegó apenas al minuto 10'. Tras recibir un preciso pase filtrado, Quiñones quedó mano a mano con el portero rival y definió con gran calidad dentro del área, poniendo en ventaja a su escuadra.

Antes de que concluyera la primera mitad, el ariete volvió a aparecer para sellar su doblete. Al minuto 45', una gran jugada por la banda derecha de Mohammed Aboulshamat, quien desbordó hasta la línea de fondo, culminó con un centro raso que encontró a Quiñones en el área chica, listo para empujar el balón al fondo de las redes sin mayor dificultad.

¡DOBLETE DE JULIÁN QUIÑONES! ⚽️⚽️ 5 goles en 5 partidos para el mexicano en la #SaudiLeague. 🔥 pic.twitter.com/IADlncyUFp — FOX (@somos_FOX) October 19, 2025

Con estas dos anotaciones, Julián Quiñones llegó a la impresionante cifra de cinco goles en tan solo cinco partidos disputados en la Saudi Pro League, consolidándose como uno de los atacantes más efectivos del torneo y demostrando que su adaptación al fútbol árabe ha sido inmediata y exitosa.

El delantero, que volvió a casa tras la Fecha FIFA, dejó claro que sigue en estado de gracia, siendo un referente ofensivo para el Al-Qadisiya y una noticia positiva para los seguidores del fútbol mexicano.