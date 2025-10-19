Laporta defiende su gestión en el Barça: “Llevó cuatro años trabajando por los socios”

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha lanzado un duro mensaje en donde ha defendido su actual gestión en el conjunto Blaugrana, esto durante la apertura de asamblea telemática de socios compromisarios.

"Todos los que hablan de gestión, todos estos eruditos, sabelotodo...alerta y bien lejos. El Barça no es una empresa, es una institución global”, resaltó en uno de sus puntos principales durante su discurso que duró más de media hora.

Hansi Flick l AP

Laporta aseguró que todo lo ha hecho por el bien de la institución: "Todas las acciones que hemos hecho es para que el Barça continúe siendo propiedad de sus socios, sin que ninguna de estas medidas haya provocado que el socio haya tenido que asumir ningún coste. Vosotros (los socios) no erais responsables de la situación en la que nos encontrábamos", resaltó.

FC Barcelona l AP

Un buen momento económicamente

El presidente del Barcelona resaltó los buenos números en cuanto a lo que económicamente se ha conseguido que se ha compaginado con el buen momento que vive el equipo dentro del terreno de juego "Haber conseguido unos ingresos de 994 millones de euros tiene más mérito.

“El buen futbol y los resultados han permitido que haya una buena respuesta de asistencia y ha hecho que los ingresos por taquillaje hayan sido 39 millones más de lo que presupuestamos", mencionó Joan Laporta.

LaLiga l AP

¿Hubo halagos a la institución?

Joan Laporta reconoció al personal dentro del equipo especialmente a jugadores y a la armonía que ha sido impulsada por el director técnico Hansi Flick: "Tenemos un excepcional grupo humano en nuestro vestuario.”

“La armonía que hay en el vestuario dirigido por Flick nos hace tener un equipo que nos ha demostrado que puede conseguir todos los objetivos que se marque. Es un equipo de presente y de futuro”, ha catapultado el mandamás blaugrana.

Mientras que, en el tema de la remodelación estadio catapultó que es un sueño hecho realidad: "Es el sueño colectivo del barcelonismo, es el legado que tendrán las futuras generaciones de barcelonistas, hemos tenido el coraje de reactivar un proyecto que en un momento de máxima dificultad decidimos hacer. Lo hicimos porque nosotros queremos que los socios vean este sueño hecho realidad".



Barcelona ante Girona l AP