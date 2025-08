Joan Laporta no descarta más fichajes en Barcelona, a pesar de problemas económicos

Barcelona no ha podido inscribir a Joan García, Marcus Rashford y Wojciech Szczesny, pues la situación económica del club no se los ha permitido. Pese a ello, el presidente del conjunto culé, Joan Laporta no descarta la idea de hacer más fichajes.

¿Qué dijo Laporta sobre fichajes de Barcelona?

Laporta argumentó que necesitan tener profundidad en su plantilla para competir al máximo nivel en todos sus torneos. Por ello, es importante una inversión que les permita incorporar a más elementos de calidad.

"Como club, tenemos que disponer de más jugadores de lo habitual, y eso significa que tenemos que invertir más y eso significa que tenemos que hacer lo mejor posible para tener una plantilla más competitiva.

Contamos con jugadores de mucho talento, pero también son seres humanos, y hay un límite. Necesitan tiempo para descansar y disfrutar, y creo que es algo a tener en cuenta", dijo Laporta.

¿Cuándo jugará Barcelona en LaLiga?

Barcelona se prepara para cerrar su pretemporada e iniciar de la mejor forma el torneo de liga, en el que iniciarán su camino ante Mallorca el 16 de agosto en calidad de visitante.

