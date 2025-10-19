¡Se descontrolaron! Lamine Yamal y Nicki Nicole protagonizan ‘candente’ bailecito

Lamine Yamal siguen acaparando los reflectores fuera de la cancha junto a Nicki Nicole, la pareja del momento no ocultan ni un segundo el romance que han catapultado desde hace semanas y ahora han aparecido con un bailecito en redes sociales.

Se ha viralizado un momento en el que ambos aparecen frente a un espejo con el ritmo y de la música de fondo al parecer en un hotel, ambos muestran su ritmo y concluye con la artista frente a la cámara mientras el jugador del Barcelona se da la vuelta.

¿Hay indisciplina de Yamal?

Tras las recientes apariciones de Lamine Yamal con Nicki Nicole se había sumado supuesta indisciplina del jugador del Barcelona; sin embargo, el propio entrenador destacó que no hay indisciplina alguna. Cab mencionar que el juvenil había estado lesionado

Hansi Flick, entrenador alemán del FC Barcelona, declaró en conferencia de prensa previa al duelo de LaLiga contra el Girona, que los rumores sobre problemas de indisciplina son completamente falsos, asegurando que el jugador no ha presentado alguna clase de discrepancia contra él o el equipo.

“Me gustaría saber de dónde lo sacan. Es una tontería. Nunca, ni Deco ni la gente del club, me ha dicho nada. Confían mucho en mi trabajo y nunca me pedirán nada. Es una chorrada. No tengo nada que esconder. Si alguien ha dicho esto, miente, no es verdad”, declaró el entrenador del Barcelona.

Por otra parte, el estratega del conjunto Blaugrana resaltó su preocupación sobre las lesiones que han tenido y aseguró que se debía jugar al máximo nivel ante el Girona esto mencionado antes del triunfo sobre el Girona.

“Tenemos que encontrar soluciones. Lamine y Fermín han vuelto, pero no pueden jugar 90 minutos. Si jugamos a buen nivel, podemos ganar a cualquiera. Lo importante es empezar bien el partido. Tenemos que jugar al mejor nivel y eso es lo que espero del equipo.

¿Cómo quedó el marcador entre el Barça y Girona?

Lamine Yamal volvió a la titularidad con el Barcelona, en la Jornada 9, ante el Girona donde el conjunto Blaugrana se quedó con las tres unidades tras triunfo agónico, de 2-1, con gol de Ronald Araújo en el agregado de la parte final en el Olímpico de Montjuic.



