Isack Hadjar se estrella en el arranque de la calificación del GP de EU

Apenas la bandera verde de la Fórmula 1 se sacudió con el ligero viento de Texas, la calificación del Gran Premio de Estados Unidos tuvo su primer accidente con Isack Hadjar como protagonista.

El piloto de Racing Bulls, quien con una temporada destacada ha levantado la mano para acompañar a Max Verstappen en Red Bull, perdió el control de su monoplaza y provocó el parón de la qualy con un par de minutos disputados.

Hadjar, en Texas | @F1

¿Qué pasó con Isack Hadjar?

El joven piloto francés de RB inició su recorrido en el Circuito de las Américas cuando perdió el control del VCARB02 en la enlazadas texanas, dañando la parte delantera de su auto.

Tras impactar de frente con el muro de contención, Hadjar comenzó a golpear el volante de su monoplaza, resignándose a salir desde el fondo del GP de EU.

El choque del francés en la qualy | @F1

Max Verstappen, en la pelea

Horas antes de la calificación para el GP de Estados Unidos, Max Verstappen asestó el primer golpe en Texas al llevarse el Sprint, ante el abandono de los McLaren, quienes ya se metieron en problemas en el Campeonato de Pilotos en un cierre que pinta dramático.

Oscar Piastri y Lando Norris colisionaron apenas iniciada la mini carrera: Piastri fue tocado por Nico Hülkenberg de Kick Sauber en un intento agresivo de adelantamiento por dentro, lo que provocó que el auto del australiano se descontrolara e impactara contra el de Norris. El británico sufrió la pérdida de una rueda trasera y ambos quedaron fuera de competencia de inmediato.

Max Verstappen, tras el Sprint | AP