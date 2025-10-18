Caos en Austin para McLaren: Norris y Piastri chocan y quedan fuera en la sprint

El arranque de la sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025 terminó en desastre para McLaren, luego de que Lando Norris y Oscar Piastri chocaran entre sí en la primera curva del Circuito de las Américas, quedando ambos fuera de la competencia apenas segundos después de la largada.

Cuando los semáforos se apagaron, Max Verstappen realizó una salida impecable y se despegó de inmediato de Norris, tomando con comodidad la primera posición. Detrás del tricampeón, los dos McLaren parecían mantener una batalla controlada por el segundo lugar, hasta que la situación se complicó.

Piastri buscó el ataque por el exterior, pero al no encontrar espacio, intentó un cambio hacia la parte interna. Mientras tanto, Norris se mantenía firme en su trazada, intentando evitar el contacto. Sin embargo, un toque ajeno al equipo cambió el destino de ambos.

AP

El toque de Hulkenberg provocó el desastre

El incidente se originó cuando Nico Hulkenberg, a bordo de su Sauber, quedó atrapado entre Fernando Alonso y Piastri en plena curva. El monoplaza del alemán golpeó al McLaren del australiano, que perdió el control y terminó impactando de lleno contra el coche de Lando Norris.

El golpe dejó a ambos McLaren fuera de carrera de inmediato, con daños irreparables. Hulkenberg también sufrió desperfectos, aunque logró continuar, al igual que Lance Stroll y Franco Colapinto, quienes debieron pasar por boxes. Fernando Alonso, en cambio, se vio obligado a abandonar.

AP

Golpe duro para McLaren

La doble eliminación representa un duro golpe para McLaren, que llegaba a Austin con expectativas altas tras varias actuaciones sólidas en la temporada. Sin embargo, el accidente entre Norris y Piastri los dejó sin puntos para el campeonato de pilotos y los expone a Verstappen,

El neerlandés terminó la carrera en primer lugar, por lo que redujo ocho puntos su distancia en la lucha por el título.