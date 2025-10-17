Fórmula 1 anuncia nuevo acuerdo de transmisión en exclusiva para Estados Unidos

La Fórmula 1 confirmó oficialmente que Apple TV será su nueva plataforma de transmisión exclusiva en Estados Unidos a partir de la próxima temporada. El anuncio, realizado a través de las redes sociales de la Categoría Reina del automovilismo, marca un cambio histórico en la forma en que los fanáticos estadounidenses disfrutarán del campeonato mundial.

Con este acuerdo, Apple TV refuerza su apuesta por los contenidos deportivos premium, consolidando su posición como un actor clave dentro del entretenimiento deportivo digital.

Fórmula 1 | AP

Una alianza que sigue el éxito de F1: The Movie

El anuncio llega poco después del rotundo éxito de F1: The Movie, una producción original de Apple que se estrenó en cines e IMAX en junio de 2025 y que llegará al catálogo de Apple TV el 12 de diciembre de 2025.

La película, creada en colaboración con la comunidad de la Fórmula 1, fue aclamada por la crítica y recaudó más de 630 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la película deportiva más exitosa de la historia. Este logro pavimentó el camino para una alianza más profunda entre la marca de Cupertino y el máximo campeonato del automovilismo.

Fórmula 1 | AP

Apple apuesta fuerte por el deporte en streaming

Este nuevo acuerdo demuestra la ambición de Apple por expandirse en el terreno de las transmisiones deportivas. La compañía ya ha experimentado con el beisbol (MLB) y el futbol (MLS), y ahora da un paso gigante al adquirir uno de los productos deportivos más globales y prestigiosos: la Fórmula 1.

El acuerdo representa un “antes y después” en el modelo de distribución del campeonato, acercando a los fanáticos una experiencia digital inmersiva, sin interrupciones y con la calidad técnica característica de Apple.

Fórmula 1 | AP

¿Qué significa esto para los fanáticos?

Con Apple TV como casa exclusiva, los seguidores de la F1 en Estados Unidos disfrutarán de transmisiones en 4K, cobertura detrás de cámaras, contenido exclusivo y experiencias interactivas. Además, se espera que la plataforma incorpore integraciones con Apple Vision Pro, ofreciendo una nueva forma de vivir la velocidad y la emoción de las carreras.

Fórmula 1 | AP