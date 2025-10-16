Yuki Tsunoda, retenido otra vez en un aeropuerto de Estados Unidos

Como dicen en México, “mal y de malas”. El piloto japonés Yuki Tsunoda volvió a vivir un mal trago antes del Gran Premio de Estados Unidos, luego de ser retenido por segundo año consecutivo en un aeropuerto norteamericano previo a su llegada a Austin, Texas.

No es la primera vez que le ocurre. En 2024, el piloto fue aislado en una sala de revisión migratoria, donde incluso sostuvo una discusión con un agente antes de que finalmente se le permitiera el ingreso al país.

Fue detenido en el Aeropuerto | X

Ahora, casi un año después, la historia se repite. De acuerdo con información del medio japonés Shiga Sports, Tsunoda fue nuevamente detenido temporalmente por las autoridades migratorias estadounidenses a su llegada a Austin para disputar la décimo novena fecha del calendario de Fórmula 1.

Y es que, este no ha sido realmente el año de Yuki. El piloto de Red Bull ha sumado 20 puntos en la temporada y apenas ha terminado dentro del top 10 en dos de las últimas once carreras.

Ha tenido un año complicado | X

¿Dejará a Red Bull?

Su bajo desempeño a aumentado derivado una ola de rumores sobre su posible salida de Red Bull. Además, la presión incrementa tras las buenas impresiones que el piloto francés Isack Hadjar ha dejado en la escudería hermana Racing Bulls.

Podría dejar a Red Bull | AP