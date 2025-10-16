Yuki Tsunoda, retenido otra vez en un aeropuerto de Estados Unidos

El piloto de Red Bull fue demorado por autoridades migratorias

Yuki Tsunoda, retenido otra vez en un aeropuerto de Estados Unidos
Fue retenido en el aeropuerto | X
Mario Ángel Guzmán Domínguez
16 de Octubre de 2025

Como dicen en México, “mal y de malas”. El piloto japonés Yuki Tsunoda volvió a vivir un mal trago antes del Gran Premio de Estados Unidos, luego de ser retenido por segundo año consecutivo en un aeropuerto norteamericano previo a su llegada a Austin, Texas.

No es la primera vez que le ocurre. En 2024, el piloto fue aislado en una sala de revisión migratoria, donde incluso sostuvo una discusión con un agente antes de que finalmente se le permitiera el ingreso al país.

Fue detenido en el Aeropuerto
Fue detenido en el Aeropuerto | X

Ahora, casi un año después, la historia se repite. De acuerdo con información del medio japonés Shiga Sports, Tsunoda fue nuevamente detenido temporalmente por las autoridades migratorias estadounidenses a su llegada a Austin para disputar la décimo novena fecha del calendario de Fórmula 1.

Y es que, este no ha sido realmente el año de Yuki. El piloto de Red Bull ha sumado 20 puntos en la temporada y apenas ha terminado dentro del top 10 en dos de las últimas once carreras.

Ha tenido un año complicado
Ha tenido un año complicado | X

¿Dejará a Red Bull?

Su bajo desempeño a aumentado derivado una ola de rumores sobre su posible salida de Red Bull. Además, la presión incrementa tras las buenas impresiones que el piloto francés Isack Hadjar ha dejado en la escudería hermana Racing Bulls.

Podría dejar a Red Bull
Podría dejar a Red Bull | AP

TE PUEDE INTERESAR

La F1 llega a Estados Unidos

Formula1 | 16/10/2025

Alerta por calor en el GP de Estados Unidos: la FIA activa protocolo especial
Aston Martin hace homenaje a la ciencia con decoración de su monoplaza para el GP de Estados Unidos

Formula1 | 16/10/2025

Aston Martin hace homenaje a la ciencia con decoración de su monoplaza para el GP de Estados Unidos
Televisa anuncia acuerdo multianual para transmitir la Fórmula 1: Todos los detalles

Formula1 | 15/10/2025

Televisa anuncia acuerdo multianual para transmitir la Fórmula 1: Todos los detalles
Te recomendamos
‘Si lidero y tengo el mejor coche, no voy a perder el campeonato’: Fernando Alonso previo al GP de Austin
Fórmula 1
Automovilismo

LO ÚLTIMO

 