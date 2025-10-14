¿Y Checo Pérez? Asesor de Cadillac 'sueña' con tener a Charles Leclerc como piloto

Cuando en las prácticas de pretemporada de Fórmula 1 este año, Ferrari logró colocarse en el Top 5 en un par de sesiones, los aficionados no tardaron en ilusionarse. Y aunque en el Gran Premio de Australia, Charles Leclerc finalizó octavo y Lewis Hamilton, décimo, la victoria del británico en la sprint en China solo alimentó más la ilusión.

Sin embargo, esa carrera corta en Shanghái es lo único que han celebrado los de Maranello. Ese mismo fin de semana, en la carrera principal, los dos autos fueron descalificados y desde entonces el mejor resultado fue le segundo lugar en Mónaco para Leclerc, que tiene otros cuatro podios de tercer lugar.

Para Mario Andretti, expiloto y actualmente asesor y miembro del Consejo de Cadillac, que debutará en la F1 en 2026, el SF-25 no permite que el piloto monegasco muestre realmente de lo que es capaz. "Podría ganar el Campeonato Mundial si tuviera el coche adecuado", declaró en entrevista con Festival of Sports.

Los resultados no han acompañado a Ferrari | AP

Leclerc a Cadillac... ¿Y Checo Pérez?

Hace un par de meses, la escudería estadounidense confirmó que su alineación para su temporada debut estará conformada por Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas. No obstante, Andretti no escondió que dentro de unos años espera contar con Charles Leclerc en uno de sus dos asientos.

"Recibiría a Leclerc mañana mismo con los brazos abiertos, sin duda". No obstante, fue realista y reconoció que por ahora no tienen la posibilidad de ir por un piloto de esas características, ya que primero deben de asentarse como escudería nueva y poder desarrollar lo mejor que se pueda su auto.

Andretti consideró que Leclerc puede pelear por el campeonato | AP

"Primero necesitamos un par de años, porque tenemos que merecer un talento así. Soy un gran fan de Leclerc. Si de verdad quisiera cambiar de equipo algún día, lo llevaría directamente a Cadillac", añadió el expiloto, quien confía que Ferrari recupere su antigua gloria.

"Ferrari es Ferrari y tarde o temprano volverá, Siempre", dijo el campeón de la F1 en 1978 y ex de la escudería italiana, que para 2026 y los dos primeros años de Cadillac en la categoría, será proveedora de motores para los estadounidenses.

Andretti reconoció que le gustaría tener a Leclerc algún día | MEXSPORT

¿Cuándo es la siguiente carrera de la Temporada 2025 de F1?

Después de un descanso de una semana, la categoría visitará el continente americano, donde se celebrarán cuatro carreras. La primera de este serial será el Gran Premio de Estados Unidos, programado para el próximo domingo 19 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Austin será el antepenúltimo fin de semana en formato sprint de la Temporada 2025 y tendrá en juego 33 puntos que serán vitales en la lucha por el Campeonato de Pilotos. El año pasado, Max Verstappen ganó la carrera corta, pero quedó segundo en la principal, por detrás de Lando Norris.

Andretti confía que Ferrari recupere su antigua gloria | CAPTURA