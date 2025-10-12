¿Extrañan a Checo? Los cambios que se avecinan en Red Bull

Red Bull tendrá diversos cambios para la próxima temporada, siendo el más importante el del segundo piloto de la escudería: Yuki Tsunoda. El nipón dejará la escudería de Milton Keynes para la siguiente campaña, siendo el segundo piloto con las bebidas energéticas desde la salida de Sergio 'Checo' Pérez.

Tsunoda | AP

Varios reportes cercanos a la escudería de las bebidas energéticas informaron que, pese que el rendimiento de Tsunoda subió en las últimas carreras, no fue suficiente para asegurar su permanencia.

Sam Bird, piloto y experto en Fórmula 1, comentó que solamente es cuestión de tiempo para la salida de Tsunoda. "Su compañero de equipo y los líderes lo superaron en dos vueltas. Es solo cuestión de tiempo antes de que deje ese puesto; es solo cuestión de cuándo, no de si lo hará".

Tsunoda | AP

¿Quién será el reemplazo de Yuki Tsunoda?

El favorito para reemplazar al nipón en Red Bull, es el joven sensación de Racing Bulls: Isack Hadjar. El francés se convirtió en una sensación esta campaña en la Categoría Reina, por lo que no es descabellado pensar en un reemplazo en la parte final de la temporada.

"¿Sucederá antes de que termine esta temporada? ¿Le darían una oportunidad a alguien como Isack Hadjar y le dirían: 'Mira, ahora tienes seis carreras con el equipo grande'? No hay presión", agregó Bird.

Hadjar | AP

La maldición de Checo Pérez

En la Temporada 2024, Checo fue el hombre más cuestionado dentro de Red Bull, lo que provocó paulatinamente su salida de los de Milton Keynes. Ahora, la historia favoreció al jalisciense y dejó muy mal parado a los jóvenes que lo sustituyeron; ya que ni Liam Lawson ni Yuki Tsunoda dieron el ancho.

Ahora, Pérez buscará tener un cierre triunfal en su gran carrera dentro de la Fórmula 1 con Cadillac, la nueva escudería dentro de la Gran Carpa. Junto a Valtteri Bottas, Checo será parte fundamental del crecimiento del equipo estadounidense.

Checo en RB | AP