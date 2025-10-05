Charles Leclerc frustrado por el rendimiento de Ferrari: "Ni siquiera hemos mejorado"

Este domingo, en el circuito callejero de Marina Bay, se corrió el Gran Premio de Singapur, donde McLaren se coronó como campeón en el mundial de Constructores, a pesar de la victoria de George Russell y del mal rendimiento de Ferrari.

La escudería de Il Cavallino Rampante, vio como sus dos pilotos quedaron en el sexto (Charles Leclerc) y séptimo (Lewis Hamilton), muy alejados de poder pelear por posiciones en el podio, lo que desespera a Charles Leclerc.

Ferrari no ha tenido una buena temporada | AP

"Por desgracia, no tenemos el coche para luchar con los de delante. McLaren siempre ha mantenido el mismo margen sobre nosotros que a principios de año. Red Bull ha dado un paso adelante desde Monza y se ha puesto al mismo nivel que McLaren. Ahora Mercedes también está al mismo nivel que McLaren y Red Bull, y luego estamos nosotros. No es fácil. En este momento parece que somos pasajeros en el coche y no podemos sacar mucho más de él", comentó Leclerc

Además de esto, Leclerc comentó que ya no cree que Ferrari pueda mejorar, aseverando que la imagen que se vio este fin de semana en las calles de Singapur será con la que los Tifosi se van a tener que acostumbrar de aquí al final de la temporada 2025 en la Fórmula 1.

"No habrá... No creo que haya nada especial. Creo que la imagen que hemos visto este fin de semana será la que nos acompañe el resto de la temporada", sentenció Leclerc.

