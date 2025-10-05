Bicampeonato de McLaren queda opacado por polémica entre Piastri y Norris

Aunque McLaren conquistó el campeonato de constructores por segundo año consecutivo, la celebración no fue completa. Oscar Piastri, actual líder del campeonato de pilotos, brilló por su ausencia en los festejos del equipo papaya tras el Gran Premio de Singapur.

El australiano terminó molesto con su escudería luego de un incidente en la primera vuelta, cuando su compañero de equipo —y principal perseguidor por el título— Lando Norris, lo tocó y le arrebató la posición.

GP de Singapur l AP

La maniobra no cayó nada bien a Piastri, quien de inmediato pidió explicaciones por radio y cuestionó si Norris le devolvería la posición. Desde boxes llegó una negativa que desató su furia.

“No es justo, no es justo. Si tiene que evitar otro coche chocando con su compañero de equipo, entonces es un trabajo de evasión bastante mediocre”, reclamó Piastri por la radio.

Podio en Singapur l AP

PIASTRI IGNORÓ A ZAK BROWN

Al término de la carrera, y pese a que McLaren selló su primer bicampeonato de constructores desde las temporadas 1990-1991, Piastri no ocultó su disgusto. Cuando el CEO Zak Brown intentó felicitarlo por el logro, el piloto simplemente lo ignoró y desconectó la radio, evidenciando su inconformidad con las decisiones del equipo en Marina Bay.

Con este resultado, Lando Norris recortó distancia en la lucha por el campeonato de pilotos, aumentando la tensión dentro del garaje de Woking.

McLaren l AP

OSCAR PIASTRI AUSENTE EN LOS FESTEJOS DE MCLAREN

El equipo de McLaren se unió a Lando Norris en el podio después de que George Russell y Max Verstappen se bajaran después de las celebraciones posteriores a la carrera.

Esto incluyó a la directora del equipo Andrea Stella y al CEO de McLaren Racing, Zak Brown.Sin embargo, Piastri no se vio por ningún lado durante estas celebraciones que se transmitieron en vivo.

Fórmula 1 l AP