Mateo Chávez tiene su primera titularidad con AZ Alkmaar en Eredivisie

El futbolista mexicano Mateo Chávez vivió un momento especial en su carrera al disputar su primer partido como titular en la Eredivisie con el AZ Alkmaar, durante el encuentro ante el SC Telstar.

El lateral surgido de las fuerzas básicas de Chivas recibió la confianza del técnico Maarten Martens tras su destacada actuación en la jornada anterior, cuando ingresó de cambio al minuto 23 por la expulsión de Alexandre Penetra y dejó una grata impresión en el cuerpo técnico.

Mateo Chávez, titular con AZ Alkaar |

Ya había sido titular en la Conference League

Aunque esta fue su primera aparición como titular en la liga neerlandesa, Chávez ya había iniciado un partido en la UEFA Conference League, donde también mostró buenas condiciones defensivas y proyección al ataque. Sin embargo, su rol durante su primera temporada en Europa ha sido principalmente el de suplente, alternando entre minutos en copas y apariciones desde el banquillo.

Mateo Chávez en su primera temporada en Europa |

Mateo Chávez sueña con el Mundial

La titularidad de Chávez llega en un momento clave, ya que el joven defensor fue convocado recientemente por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de octubre, donde busca consolidarse y ganarse un lugar en la lista final rumbo al Mundial.

Con apenas 20 años, el mexicano sigue acumulando minutos en Europa y demostrando su capacidad para competir al más alto nivel, dando un paso firme en su proceso de adaptación al futbol neerlandés.

Chávez fue convocado con el Tri |