Estos son los eventos deportivos del 5 de octubre

La jornada deportiva no para y desde muy temprano el Gran Premio de Singapur abrirá el telón, en dicho circuito podría proclamar a McLaren como el bicampeón de la Fórmula 1 en el Campeonato de Constructores, de la mano de Lando Norris y Oscar Piastri.

McLaren l AP

El futbol se hace presente del Ramón Sánchez-Pizjuán entre el Sevilla y Barcelona; donde los Culés buscan mantener el liderato ante el acecho del Real Madrid quien hizo su parte para sumar tres unidades en esta fecha.

De Sevilla viajamos a la Serie A donde el Napoli le hará los honores al Genoa, del mexicano Johan Vásquez, más tarde en Turín Juventus recibe al Milan para pasar nuevamente a LaLiga con la visita del Atlético de Madrid al Celta de Vigo.

Juventus l AP

Semana 5 de NFL

Continúa la Semana 5 de la NFL con el duelo entre Broncos de Denver ante Eagles de Philadelphia, seguido del Cowboys Dallas ante Jets de Nueva York. Más tarde Washington se mide a Chargers de Los Ángeles y cierra con los Patriotas de Nueva Inglaterra ante Bill de Búfalo.

NFL l AP

Liga MX

La Liga MX no para y para abrir el apetito Chivas Femenil recibe a los Pumas para dar paso a otro buen partido con los Tigres, que andan intratables visitan al Puebla, todo esto de cara a la parte final del torneo regular rumbo a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Finalmente, la cartelera deportiva se cierra con par de partidos, de la Jornada 12 del Apertura 2025, el primero de ellos desde Ciudad Universitaria donde los Pumas se enfrentarán a las Chivas, en duelo por afianzarse en el Play-In.

Cabe mencionar, que para el duelo en CU, el conjunto local no podrá contar con su referente en el banquillo, Efraín Juárez, debido al cumplimiento de una sanción tras su expulsión ante América, mientras que por las Chivas tendrá a Chicharito Hernández disponible.

La jornada se cierra en la frontera con el recibimiento de los Xolos de Tijuana a los Rayados de Monterrey, en este partido la gran ausencia será Sergio Ramos, quien no realizó el viaje para dosificar carga de trabajo.

Agenda l RÉCORD

GP de Singapur l 06:00hrs

Sevilla vs Barcelona l 08:15hrs

Napoli vs Genoa l 10:00hrs

Broncos vs Eagles l 11:00hrs

Cowboys vs Jets l 11:00hrs

Chivas vs Pumas l 11:00hrs

Puebla vs Tigres l 12:00hrs

Juventus vs Milan l 12:45hrs

Celta de Vigo vs Atlético de Madrid l 13:00hrs

Commanders vs Chargers l 14:25hrs

Patriotas vs Bills l 18:20hrs

Pumas vs Chivas 19:00hrs

Tijuana vs Rayados l 21:00hrs