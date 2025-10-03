Gran Premio de Singapur 2025: Fórmula 1 declara peligro de calor para el fin de semana

La Fórmula 1 entró a una de sus fases definitivas, y el Gran Premio de Singapur será testigo de la consagración de varios pilotos. Sin embargo, Marina Bay vivirá un momento inédito no sólo para la carrera, sino también para la Categoría Reina, ya que la FIA declaró que se tendrá Heat Hazard o mejor conocido como peligro de calor.

Se espera que la temperatura en Marina Bay sea de 31ºC, lo que dará la pauta para el sistema Heat Hazard. Aunque la temperatura no será récord, la humedad del circuito y diversos factores más harán muy complicada la situación para los pilotos.

Gran Premio de Singapur | AP

¿Qué es el sistema Heat Hazard?

La declaración por el peligro de calor en el Gran Premio de Singapur hará que diversos monoplazas sufran algunos cambios; además de diversas reglas extras para los pilotos. La Fórmula 1 desarrolló un sistema de refrigeración corporal, compuesto por chalecos interiores ininflamables con tubos, que hacen circular un líquido refrigerado.

Durante la Temporada 2025 de la Categoría Reina, el uso del chaleco será de forma opcional para los pilotos, sin embargo, todos los monoplazas tendrán que ser adecuados con dicha infraestructura. De igual forma, los pilotos que no lo usen, se verán obligados a portar un lastre adicional, para estar en igualdad de condiciones con los demás. El uso del chaleco será obligatorio a partir de 2026.

Gran Premio de Singapur | AP

El nuevo sistema tendrá la consecuencia de que los monoplazas, al menos en la carrera de Marina Bay, serán más pesados. El peso mínimo, que es 805 kilos, ahora tendrá dos kilos más durante los entrenamientos libres y cinco más en la carrera.

El antecedente histórico de Qatar 2023

El peligro de calor se implementó a partir de la Temporada 2023, en el Gran Premio de Qatar. En aquella ocasión la temperatura fue mayor a los 31ºC, por lo que la mayoría de pilotos sufrieron casos extremos de deshidratación u otras consecuencias.

El calor de Qatar | AP

Logan Sargeant, piloto estadounidense de Williams, abandonó la carrera en aquella ocasión por un golpe de calor; además de que Esteban Ocon -que en esa temporada era piloto de Alpine- vomitó durante la carrera.

Por las medidas que tomó la Fórmula 1 para el Gran Premio de Singapur, varios pilotos agradecieron la decisión, como fue el caso de George Russell. “El concepto es bueno; cuando compites con una humedad del 90 por ciento, y las cabinas alcanzan los 15 °C, es como un sauna dentro del auto. Así que creo que todos lo agradecemos".

Gran Premio de Singapur | AP