Cadillac presume primera prueba de Checo Pérez en el simulador

n nuevo inicio. Sergio 'Checo' Pérez se presentó la semana pasada en las instalaciones de Cadillac y oficialmente conoció a quienes serán sus compañeros de trabajo para la Temporada 2026 de Fórmula 1. Además, se subió por primera vez al simulador y también sufrió su primer choque.

En un video compartido por Cadillac, se observa al director Graeme Lowdon y al equipo de trabajo viendo las pantallas del simulador mientras Checo trabaja. Aunque apenas es un momento, en uno de los monitores se observa como la imagen del automóvil se gira y choca contra uno de los muros.

Checo ya trabajo en el simulador | CAPTURA

Según reportes, esta semana Checo volverá a subirse al simulador. De hecho, por medio de redes sociales Cadillac ya presumió un poco del trabajo que ha hecho el mexicano. "Checo ha estado dando vueltas en el simulador de GM Motorsports. Con el apoyo de nuestros conductores de simulación: Simon, Pietro y Charlie", escribió el equipo.

En el video se ve la simulación de un monoplaza en la pista, antes de que un grupo de máquinas lo "desmonten", tras lo cual Checo voltea a la cámara y guiña un ojo. Por ahora no está confirmado cuándo será que el tapatío se suma de nuevo a un monoplaza, pero se espera que sea en estas semanas y que trabaje con un SF-23, un modelo de Ferrari en temporadas anteriores.

Cadillac y Bottas serán los pilotos de Cadillac en 2026 | X: @Cadillac_F1

¿Cuándo volverá a correr Checo Pérez en Fórmula 1?

La espera fue larga para los aficionados más fieles del tapatío, que nunca perdieron la fe de ver al mexicano de nuevo con un equipo de la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, ahora tendrán que esperar un poco más para ver al 'Viejo Sabroso' de nuevo a bordo de un monoplaza en una carrera oficial.

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 nuevamente comenzará con el Gran Premio de Australia, programado del viernes 6 al domingo 8 de marzo. Melbourne fue el escenario en el cual Checo Pérez debutó en 2011, aunque desafortunadamente sufrió una descalificación en aquella ocasión con Sauber. Desde entonces, su mejor resultado fue el segundo lugar con Red Bull en 2022.

Checo ha causado sensación con Cadillac | ÁXEL FERNÁNDEZ

Antes de la carrera en Australia, Pérez Mendoza tendrá sus primeras pruebas en Barcelona, del 26 al 30 de enero. Será en ese momento que oficialmente Checo vuelva a vestirse con un monoplaza, independientemente de las pruebas que realice antes con Cadillac. Tras el test en Montmeló, habrá una segunda prueba del 11 al 13 de febrero en Bahráin.

¿Cuándo correrá Checo Pérez el Gran Premio de México 2026?

Una de las carreras más esperadas en el regreso del mexicano a la Fórmula 1 será el Gran Premio de casa en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La de 2026 será la primera edición del nuevo contrato del Gran Premio de México -con duración hasta 2028- y que está programada para celebrarse del 30 de octubre al 1° de noviembre.

Cadillac sigue trabajando con Checo | CAPTURA