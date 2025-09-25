Checo Pérez ya realizó su primera prueba con Cadillac y sufrió su primer choque

Un nuevo inicio. Sergio 'Checo' Pérez se presentó esta semana en las instalaciones de Cadillac y oficialmente conoció a quienes serán sus compañeros de trabajo para la Temporada 2026 de Fórmula 1. Además, este jueves se subió por primera vez al simulador y también sufrió su primer choque.

Desde la semana pasada, el jefe de Cadillac, Graeme Lowdon, adelantó que Pérez Mendoza estaría trabajando en el simulador, antes de subirse a un monoplaza real de temporadas pasadas. Con ello, oficialmente Checo inició funciones como piloto de la escudería de General Motors.

Checo Pérez ya se presentó en las instalaciones de Cadillac | CADILLAC

Checo Perez sufrió su primer choque

En un video compartido por Cadillac, se observa a Lowdon y el equipo de trabajo viendo las pantallas del simulador mientras Checo trabaja. Aunque apenas es un momento, en uno de los monitores se observa como la imagen del automóvil se gira y choca contra uno de los muros.

Según reportes, la próxima semana Checo volverá a subirse al simulador, pero con más condiciones semejantes a las de un Gran Premio de Fórmula 1. Además, se añadirá más intensidad y desafío a la prueba para que poco a poco el tapatío entre en ritmo de cara a la siguiente temporada.

Checo ya sufrió su primer choque en el simulador | CAPTURA

La idea es que después de las pruebas de simulador, Checo se suba a un monoplaza. Por ahora Cadillac no ha confirmado de qué tipo, aunque los reportes apuntan a que será un monoplaza Ferrari de 2023 (SF-23).

¿Cuándo volverá a correr Checo Pérez en Fórmula 1?

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará con el Gran Premio de Australia, programado del viernes 6 al domingo 8 de marzo. Melbourne fue el escenario en el cual Checo Pérez debutó en 2011, aunque sufrió una descalificación en aquella ocasión con Sauber. Desde entonces, su mejor resultado fue el segundo lugar con Red Bull en 2022.

Checo Pérez volverá a la parrilla en 2026 | CADILLAC

Antes de la carrera en Australia, habrá pruebas de pretemporada, que serán más días en 2026 por los cambios en la regulación técnica. Las primeras sesiones serán en Barcelona, del 26 al 30 de enero y será cuando debute oficialmente el monoplaza de Cadillac; la segunda fecha de pruebas es del 11 al 13 de febrero, en Bahréin.

Por otra parte, en lo que respecta al Gran Premio de México, la carrera de casa para Pérez Mendoza, está programada del 30 de octubre al 1° de noviembre. Será la primera edición del nuevo contrato, mismo que tiene una duración hasta 2028, y el regreso oficial de Checo al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Checo ya se presentó para trabajar con Cadillac | CADILLAC