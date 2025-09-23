¡Se acerca el debut! Checo Pérez ya visitó la fábrica de Cadillac

Dijo que volvería más fuerte y cumplió. Después de la decepcionante manera en que Sergio 'Checo' Pérez salió de Red Bull al final de la Temporada 2024 de Fórmula 1, el piloto mexicano está listo para volver con fuerza en 2026, cuando la parrilla se amplíe a 11 equipos, con el debut de Cadillac.

La escudería estadounidense apostó por la experiencia de un piloto como Pérez Mendoza, misma que los directivos consideran que será clave para el desarrollo del auto. Por ello, también ficharon a otro veterano como Valtteri Bottas, quien por ahora se mantiene como tercer piloto de Mercedes.

Checo Pérez ya empezó a trabajar con Cadillac | AXEL FERNÁNDEZ

Precisamente como el finlandés todavía tiene compromisos con las Flechas Plateadas, por ahora serán Checo y Colton Herta, piloto de reserva de Cadillac, quienes se enfoque en el desarrollo del primer monoplaza de Cadillac. Y en el caso del mexicano, este martes visitó por primera vez la fábrica de su nuevo equipo.

Por medio de su cuenta de Instagram, la escudería compartió un video en el cual se ve a Sergio Michel saludar a quienes serán sus nuevos compañeros de equipo. También saluda al director de Cadillac, Graeme Lowdon, quien ya había adelantado que esta semana Checo trabajaría en el simulador, por lo que se espera que en los próximos días haya más novedades con el tapatóo.

Checo Pérez ya visitó las instalaciones de su nuevo equipo | CAPTURA

¿Cuándo volverá a correr Checo Pérez en Fórmula 1?

La espera fue larga para los aficionados más fieles del tapatío, que nunca perdieron la fe de ver al mexicano de nuevo con un equipo de la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, ahora tendrán que esperar un poco más para ver al 'Viejo Sabroso' de nuevo a bordo de un monoplaza en una carrera oficial.

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 nuevamente comenzará con el Gran Premio de Australia, programado del viernes 6 al domingo 8 de marzo. Melbourne fue el escenario en el cual Checo Pérez debutó en 2011, aunque desafortunadamente sufrió una descalificación en aquella ocasión con Sauber. Desde entonces, su mejor resultado fue el segundo lugar con Red Bull en 2022.

Checo Pérez ya empezará a trabajar con Cadillac | AXEL FERNÁNDEZ

Antes de la carrera en Australia, Pérez Mendoza tendrá sus primeras pruebas en Barcelona, del 26 al 30 de enero. Será en ese momento que oficialmente Checo vuelva a vestirse con un monoplaza, independientemente de las pruebas que realice antes con Cadillac. Tras el test en Montmeló, habrá una segunda prueba del 11 al 13 de febrero en Bahráin.

¿Cuándo correrá Checo Pérez el Gran Premio de México 2026?

Una de las carreras más esperadas en el regreso del mexicano a la Fórmula 1 será el Gran Premio de casa en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La de 2026 será la primera edición del nuevo contrato del Gran Premio de México -con duración hasta 2028- y que está programada para celebrarse del 30 de octubre al 1° de noviembre.

Checo Pérez volverá a la F1 tras su salida de Red Bull | AXEL FERNÁNDEZ