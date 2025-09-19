Checo Pérez 'tocó más puertas' antes de firmar con Cadillac para su regreso a la F1

Después de salir de Red Bull, Sergio 'Checo' Pérez se mantuvo alejado de la parrilla de la Fórmula 1, aunque siempre hubo muchos rumores sobre su regreso y a qué escudería volvería el piloto mexicano.

Todas esas dudas se esclarecieron cuando se anunció oficialmente la incorporación de Pérez a Cadillac, que será de onceava escudería en la parrilla para 2026, aunque esta no fue la única opción del mexicano para volver a la Máxima Categoría del Automovilismo.

Checo volverá a conducir un Ferrari después de 13 años

Flavio Briatore, polémico asesor de Alpine, aseguró en entrevista para AMus, que recibió una llamada del propio Checo Pérez, misma en donde exploraron el panorama actual de la escudería francesa.

Briatore habló sobre Checo Pérez | AP

“Me llamó. Me preguntó cuáles eran nuestros planes, pero al mismo tiempo me dijo que estaba cerca de llegar a un acuerdo con Cadillac. No pude ofrecerle nada en ese momento”, comentó Briatore.

Checo Pérez debutará en la Fórmula 1 con Cadillac en el Gran Premio de Australia, que se correrá el primer fin de semana del mes de marzo en 2026.

Checo Pérez | AP