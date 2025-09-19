¿Qué pasó, Carlos? Sainz se confunde de boxes en PL1 del Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto de Williams protagonizó un divertido momento en los pits de Alpine

Carlos Sainz | AP
Emiliano Arias Pacheco
19 de Septiembre de 2025

Carlos Sainz fue uno de los grandes protagonistas en las primeras actividades del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de Williams estuvo inmiscuido en la bandera roja de la Práctica Libre 1, aunque lo mejor llegó cuando se confundió de boxes.

El piloto español entró a la zona de Alpine, por lo que rápidamente su equipo notificó su error a través del radio. "Para en los boxes… ok, tú estás en el box de Alpine. Enciende el motor y sigue conduciendo".

Los mecánicos de Alpine también trataron de ayudar al español e hicieron varias señas para asegurar su avance. Al final, Sainz salió del lugar de la escudería galo y continuó su avance con Williams, aunque dejó una ola gigantesca de burlas en el camino.

 

 

Su desempeño en las Prácticas Libres

En los dos entrenamientos en el Circuito Callejero de Bakú, Carlos Sainz tuvo una actuación regular. El piloto español logró colarse en los primeros 10 lugares en la PL1, aunque su desempeño en la PL2 se alejó un tanto de su primera participación.

El paso de Carlos Sainz en la Temporada 2025 de la Fórmula 1 ha sido irregular. El español no pudo subir al podio en los últimos Grandes Premios, siendo la carrera de Miami y de Emilia-Romagna sus mejores dividendos, cuando terminó en la octava posición en ambas ocasiones.

