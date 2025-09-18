Gran Premio de la Ciudad de México 2025: ¿Cómo conseguir boletos en la postventa exclusiva de HSBC?

Los aficionados que no alcanzaron entradas para el Gran Premio de la Ciudad de México 2025 todavía tienen una última oportunidad: se liberará una cantidad limitada de boletos a través de una postventa exclusiva para tarjetahabientes HSBC.
La Fórmula 1 celebrará este año una década ininterrumpida en México, y la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez promete ser una verdadera fiesta del 24 al 26 de octubre.
Fechas y dinámica de la postventa
- Miércoles 1 de octubre: acceso prioritario para clientes HSBC Premier (tarjetas de crédito y débito) a partir de las 10:00 horas.
- Jueves 2 de octubre: venta disponible para todos los tarjetahabientes HSBC.
Cada cliente podrá adquirir un máximo de 4 boletos por tarjeta y contará con la opción de 6 o 12 meses sin intereses en compras a partir de $20,000 pesos.
BOLETOS MÉXICO GP 2025:
|ZONA
|GRADA
|PRECIO
|Verde
|Grada 1
|$30,500
|Azul
|Grada 5
|$15,000
|Azul
|Grada 5A
|$13,900
|Azul
|Grada 6A
|$7,000
|Rosa
|Grada 8
|$10,500
|Amarilla
|Grada 7
|$13,900
|Amarilla
|Grada 10
|$19,900
|Amarilla
|Grada 11
|$18,300
|Gris
|Grada 14
|$10,00
|Box Oro Sur
|$25,000
|Café
|Grada 15
|$10,000
*Sin cargo por servicio Ticketmaster