Gran Premio de la Ciudad de México 2025: ¿Cómo conseguir boletos en la postventa exclusiva de HSBC?

En RÉCORD te revelamos como conseguir más boletos para el fin de semana

Se acerca el GP | X
Mario Ángel Guzmán Domínguez
18 de Septiembre de 2025

Los aficionados que no alcanzaron entradas para el Gran Premio de la Ciudad de México 2025 todavía tienen una última oportunidad: se liberará una cantidad limitada de boletos a través de una postventa exclusiva para tarjetahabientes HSBC.

La Fórmula 1 celebrará este año una década ininterrumpida en México, y la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez promete ser una verdadera fiesta del 24 al 26 de octubre.

Abrirán nueva venta de boletos | X

Fechas y dinámica de la postventa

  • Miércoles 1 de octubre: acceso prioritario para clientes HSBC Premier (tarjetas de crédito y débito) a partir de las 10:00 horas.
  • Jueves 2 de octubre: venta disponible para todos los tarjetahabientes HSBC.

Cada cliente podrá adquirir un máximo de 4 boletos por tarjeta y contará con la opción de 6 o 12 meses sin intereses en compras a partir de $20,000 pesos.

EL GP de México hace historia | X

BOLETOS MÉXICO GP 2025:

ZONAGRADAPRECIO
VerdeGrada 1$30,500
AzulGrada 5$15,000
AzulGrada 5A$13,900
AzulGrada 6A$7,000
Rosa Grada 8$10,500
AmarillaGrada 7 $13,900
AmarillaGrada 10$19,900
AmarillaGrada 11$18,300
GrisGrada 14$10,00
Box Oro Sur $25,000
CaféGrada 15$10,000

*Sin cargo por servicio Ticketmaster
 

Venderán más boletos | X

