Gran Premio de la Ciudad de México 2025: ¿Cómo conseguir boletos en la postventa exclusiva de HSBC?

Los aficionados que no alcanzaron entradas para el Gran Premio de la Ciudad de México 2025 todavía tienen una última oportunidad: se liberará una cantidad limitada de boletos a través de una postventa exclusiva para tarjetahabientes HSBC.

La Fórmula 1 celebrará este año una década ininterrumpida en México, y la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez promete ser una verdadera fiesta del 24 al 26 de octubre.

Fechas y dinámica de la postventa

Miércoles 1 de octubre: acceso prioritario para clientes HSBC Premier (tarjetas de crédito y débito) a partir de las 10:00 horas.

(tarjetas de crédito y débito) a partir de las 10:00 horas. Jueves 2 de octubre: venta disponible para todos los tarjetahabientes HSBC.

Cada cliente podrá adquirir un máximo de 4 boletos por tarjeta y contará con la opción de 6 o 12 meses sin intereses en compras a partir de $20,000 pesos.

BOLETOS MÉXICO GP 2025:

ZONA GRADA PRECIO Verde Grada 1 $30,500 Azul Grada 5 $15,000 Azul Grada 5A $13,900 Azul Grada 6A $7,000 Rosa Grada 8 $10,500 Amarilla Grada 7 $13,900 Amarilla Grada 10 $19,900 Amarilla Grada 11 $18,300 Gris Grada 14 $10,00 Box Oro Sur $25,000 Café Grada 15 $10,000

*Sin cargo por servicio Ticketmaster



