Verstappen y Piastri: en busca de destronar a Checo Perez en Azerbaiyán

La Temporada 2025 de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán, carrera a la cual Óscar Piastri y Max Verstappen, ganadores en las dos más recientes carreras de la temporada, llegarán con el objetivo de "destronar" a Sergio 'Checo' Pérez.

La carrera en Bakú se incorporó al calendario de la categoría desde la Temporada 2017 y a lo largo de siete ediciones -en 2020 no se celebró por la pandemia de coronavirus- seis pilotos diferentes se han quedado con la victoria. Y de ellos, solo Checo ganó en dos ocasiones.

Checo Pérez es el único piloto con dos victorias en Baku | RED BULL

Las victorias de Checo Pérez en Azerbaiyán

El mexicano se impuso por primera vez en Baku en 2021, en una caótica carrera. Checo largó en la sexta posición en aquella ocasión, pero a diez vueltas del final, ya estaba segundo detrás de Max Verstappen. El abandono del neerlandés a cuatro vueltas del final dejó a Pérez de líder para el relanzamiento después de la bandera roja, con Lewis Hamilton detrás.

El británico largó mejor que el mexicano, pero en la primera curva bloqueó de más y se fue por la vía de escape. Con eso, Pérez Mendoza logró la segunda victoria de su carrera, primera con Red Bull.

Checo ganó dos veces en Azerbaiyán con Red Bull | RED BULL

Dos años más tarde, Checo repitió la victoria en Azerbaiyán pero con menos drama. El tapatío, que el sábado ganó la carrera sprint, largó desde la tercera posición en esa ocasión, pero a partir de la octava vuelta superó a Charles Leclerc y a partir de ese momento no soltó el liderato. Finalizó con una ventaja de dos goles sobre Verstappen.

Verstappen y Piastri tratarán de empatar a Checo Pérez

Para mala fortuna del mexicano, el año pasado no pudo ampliar su marca, pues aunque estuvo en la batalla, un choque con Carlos Sainz lo dejó fuera de la competencia a una vuelta del final. Fue precisamente el abandono del mexicano y el español lo que le dio a Óscar Piastri la oportunidad de ganar en Bakú.

Verstappen ya sabe lo que es ganar en Baku | RED BULL

El australiano se convirtió en el sexto piloto en ganar en este escenario después del mencionado Checo, Verstappen (2022), Valtteri Bottas (2019), Lewis Hamilton (2018) y Daniel Ricciardo (2017). Ahora llega con amplias probabilidades de lograr su segunda victoria en Bakú y empatar el récord que por ahora es de Pérez Mendoza.

Verstappen y Hamilton también tienen chance de buscar su segundo triunfo en Baku. Sin embargo, en el caso del siete veces campeón, por lo visto en la actual temporada con Ferrari, luce complicado. Mientras que el neerlandés viene de una contundente victoria en Monza, por lo que puede competir contra McLaren de nuevo.

Piastri es el más reciente ganador en Azerbaiyán | X: @F1