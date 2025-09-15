Expiloto sale en la defensa de Christian Horner: 'La Fórmula 1 lo necesita'

El expiloto de Fórmula 1, David Coulthard, salió en defensa de Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, asegurando que personajes como él son indispensables para mantener el espectáculo en la máxima categoría del automovilismo.

En entrevista con Motorsport, Coulthard explicó que la personalidad de Horner aporta un factor extra que va más allá de los resultados deportivos o de la camaradería entre equipos.

Dejó a Red Bull tras dos décadas | MEXSPORT

“He dicho exactamente lo mismo antes, porque Fred (Vasseur) y Toto (Wolff) son amigos. Zak (Brown) y esos tipos se llevan bien. Ahora han perdido al villano entre los jefes de equipo a sus ojos. Y parte del show de Netflix se trata de crear estos personajes (como Horner) y personalidades. A nadie le interesa ver a dos boxeadores en el ring tomados de la mano, besándose y abrazándose”.

Quiere ver personalidades como Horner | AP

Falta espectáculo

El escocés recalcó que la Fórmula 1 no es solo un deporte, también un espectáculo, donde la narrativa fuera de la pista juega un papel importante para atraer audiencias. “Eso no es lo que significa el combate. Estamos donde estamos. Mucha gente pensaba que McLaren no funcionaría sin Ron Dennis. Era una gran personalidad. Están a punto de ganar ambos campeonatos este año. Así que nada depende de una sola persona. Pero somos espectáculo además de deporte”, sentenció Coulthard.

Le quitó espectáculo su salida | MEXSPORT

Horner, una figura polémica pero necesaria en la Fórmula 1

El jefe de Red Bull Racing ha sido uno de los protagonistas más mediáticos de la parrilla, tanto por los logros del equipo como por sus constantes roces con otros directores, en especial Toto Wolff de Mercedes.

Para Coulthard, ese tipo de rivalidades aportan emoción y enriquecen la narrativa de la Fórmula 1, algo que series como Drive to Survive de Netflix han potenciado en los últimos años.