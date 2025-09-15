Checo Pérez se prepara para 'debutar' con Cadillac en el simulador

El director del equipo adelantó que ya se preparan para que el mexicano se suba al auto

Checo Pérez se prepara para 'debutar' con Cadillac en el simulador
Checo Pérez se prepara para 'debutar' con Cadillac en el simulador | AXEL FERNÁNDEZ
Ana Patricia Spíndola Andrade
15 de Septiembre de 2025

La cuenta regresiva continúa su marcha y el regreso de Sergio 'Checo' Pérez a las pistas de Fórmula 1 está cada vez más cerca. El mexicano fue presentado hace un par de semanas con Cadillac, que pronto comenzará sus pruebas en simulador. 

El director de la escudería estadounidense, Graeme Lowdon, reconoció recientemente en entrevista con la F1 que ya están preparados para comenzar las pruebas de los pilotos con el auto. "No creo que haya olvidado (Checo) cómo manejar, eso seguro". 

"Está haciendo un poco de karting y pronto lo tendremos en el simulador. También haremos algunas pruebas en coches reales, así que no tengo dudas de que estará a la altura a tiempo", declaró Lowdon. 

Checo pronto usará el simulador de Cadillac
Checo pronto usará el simulador de Cadillac | AXEL FERNÁNDEZ&nbsp;

En Cadillac confían en la experiencia de ambos pilotos

Para el director de la escudería de TWG Motorsport, una de las ventajas es que para la Temporada 2026, además de las pruebas de pretemporada en Bahréin, habrá una más en Barcelona. "Tendremos tres veces la cantidad de pruebas, lo que ayudará a que se pongan al día".

De igual forma, recordó que no solo contarán con el aporte de Pérez Mendoza, sino con el de Valtteri Bottas. "Hay muchas cosas nuevas en 2026, sobre todo en cuanto a neumáticos y unidades de potencia. Tener un piloto experimentado como Valtteri, que está al tanto de ese tipo de cosas, es muy valioso".

La experiencia es un punto importante para Cadillac
La experiencia es un punto importante para Cadillac | AXEL FERNÁNDEZ&nbsp;

"Los pilotos no ven los secretos de diseño en profundidad ni todos los detalles, pero creo que es bastante valioso tener a un piloto que no ha salido del paddock; cada fin de semana estará en todas las reuniones de ingeniería, manteniendo su mente activa", añadió. 

Cadillac avanza en el desarrollo del auto 

Por otra parte, aseguró que están dentro del cronograma de cara a su debut en la F1. "Actualmente estamos montando los dos primeros chasis de carrera", y añadió que ya realizaron las pruebas de homologación de la FIA. "Probablemente somos el primer equipo en hacerlo, porque los otros equipos, obviamente, han aprendido de sus coches de 2025 y 2024".

" Pero ahora estamos montando los chasis de carrera reales, todo está dentro del cronograma y es realmente emocionante de ver", finalizó. 

Bottas y Checo serán los nuevos pilotos de Cadillac
Bottas y Checo serán los nuevos pilotos de Cadillac | X: @F1

TE PUEDE INTERESAR

Rosberg le pide a Hadjar no subir al asiento de Red Bull

Formula1 | 14/09/2025

Nico Rosberg recomienda rechazar puesto en Red Bull a Isack Hadjar: "¿Cuántas carreras han destrozado?
F1 retira sanción sobre Carlos Sainz tras incidente con Liam Lawson

Formula1 | 14/09/2025

F1 retira sanción sobre Carlos Sainz tras incidente con Liam Lawson en el GP Países Bajos
Piastri busca convertirse en campeón de F1

Formula1 | 14/09/2025

Reyes del hielo: los Campeones más 'fríos de la Fórmula 1, lista a la que quiere entrar Piastri
Te recomendamos
Checo Pérez 'celebra' las críticas a Red Bull: "Finalmente, cabr..."
Fórmula 1
Sergio Checo Perez
Automovilismo

LO ÚLTIMO

 