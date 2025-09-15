Checo Pérez se prepara para 'debutar' con Cadillac en el simulador

La cuenta regresiva continúa su marcha y el regreso de Sergio 'Checo' Pérez a las pistas de Fórmula 1 está cada vez más cerca. El mexicano fue presentado hace un par de semanas con Cadillac, que pronto comenzará sus pruebas en simulador.

El director de la escudería estadounidense, Graeme Lowdon, reconoció recientemente en entrevista con la F1 que ya están preparados para comenzar las pruebas de los pilotos con el auto. "No creo que haya olvidado (Checo) cómo manejar, eso seguro".

"Está haciendo un poco de karting y pronto lo tendremos en el simulador. También haremos algunas pruebas en coches reales, así que no tengo dudas de que estará a la altura a tiempo", declaró Lowdon.

Checo pronto usará el simulador de Cadillac | AXEL FERNÁNDEZ

En Cadillac confían en la experiencia de ambos pilotos

Para el director de la escudería de TWG Motorsport, una de las ventajas es que para la Temporada 2026, además de las pruebas de pretemporada en Bahréin, habrá una más en Barcelona. "Tendremos tres veces la cantidad de pruebas, lo que ayudará a que se pongan al día".

De igual forma, recordó que no solo contarán con el aporte de Pérez Mendoza, sino con el de Valtteri Bottas. "Hay muchas cosas nuevas en 2026, sobre todo en cuanto a neumáticos y unidades de potencia. Tener un piloto experimentado como Valtteri, que está al tanto de ese tipo de cosas, es muy valioso".

La experiencia es un punto importante para Cadillac | AXEL FERNÁNDEZ

"Los pilotos no ven los secretos de diseño en profundidad ni todos los detalles, pero creo que es bastante valioso tener a un piloto que no ha salido del paddock; cada fin de semana estará en todas las reuniones de ingeniería, manteniendo su mente activa", añadió.

Cadillac avanza en el desarrollo del auto

Por otra parte, aseguró que están dentro del cronograma de cara a su debut en la F1. "Actualmente estamos montando los dos primeros chasis de carrera", y añadió que ya realizaron las pruebas de homologación de la FIA. "Probablemente somos el primer equipo en hacerlo, porque los otros equipos, obviamente, han aprendido de sus coches de 2025 y 2024".

" Pero ahora estamos montando los chasis de carrera reales, todo está dentro del cronograma y es realmente emocionante de ver", finalizó.

Bottas y Checo serán los nuevos pilotos de Cadillac | X: @F1