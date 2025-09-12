¡La F1 ya llegó a México! Se inaugura la exposición fotográfica más grande del serial en CDMX

La tercera etapa de la Fórmula 1 en nuestro país cumple 10 años y como anfitriona de la fiesta más grande del serial, la Ciudad de México dio el banderazo de salida para la celebración.

A lo largo de Paseo de la Reforma, en las rejas del Bosque de Chapultepec, se inauguró la muestra fotográfica '10 años de F1 en México', compuesta por 62 imágenes de los momentos más icónicos del GP de la CDMX.

México, presente | AXEL FERNÁNDEZ

Checo Pérez, uno de los protagonistas

La exposición abarca desde el regreso en 2015, luego de 23 años de ausencia, y tiene como uno de sus grandes protagonistas a Sergio 'Checo' Pérez, piloto tapatío quien es el emblema de la F1 en México.

La Galería Abierta Gandhi se engalana con los triunfos de multicampeones de la categoría reina como Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Checo, en 2023 | AXEL FERNÁNDEZ

¿Quiénes inauguraron la exposición?

La inauguración se realizó en el Jardín Botánico, donde participaron Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Argel Gómez Concheiro, Subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios de la Secretaría de Turismo de Ciudad de México, Natasha Uren, Directora Ejecutiva del Bosque de Chapultepec, y Federico González Compeán, Director General del Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México.

Corte de listón | GP DE LA CIUDAD DE MÉXICO

¿Qué dijeron los organizadores?

"Nos llena de emoción presentar esta exposición fotográfica con la que llevamos la celebración de los 10 años del México GP más allá del Autódromo Hermanos Rodríguez. A través de este recorrido visual, revivimos una década de momentos inolvidables, llenos de velocidad, pasión y orgullo nacional.

"Sin duda, cada imagen es un testimonio del impacto que ha tenido la Formula 1 en nuestro país, no solo en la pista, sino también en el corazón de todas las personas que han hecho posible estas nueve ediciones", dijo González Compeán.

