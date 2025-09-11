Max Verstappen 'alaba' a Checo Pérez e ilusiona a Cadillac con su llegada: "sabe como funciona"

El anuncio del regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1 con la nueva escudería de Cadillac generó diversas reacciones, sobre todo positivas. Uno de los encargados de comentar sobre el regreso del mexicano fue su excompañero en Red Bull, Max Verstappen, quien llenó de halagos al piloto jalisciense.

"Ha conducido para muchos equipos diferentes, por lo que sabe mucho sobre cómo funcionan los equipos", agregó 'Mad-Max' en el Gran Premio de Italia. De igual forma, el neerlandés agregó que: "cada equipo funciona de forma un poco diferente y eso ya es una característica muy interesante; así que es bueno entender en qué son buenos los demás y en qué son peores algunos equipos. Así es la cosa".

Max Verstappen | AP

Sin presiones para el siguiente año

De igual forma, 'El León Neerlandés' comentó sobre los cambios en las reglas que tendrá la Categoría Reina la siguiente temporada, pero aseguró que no será un problema para Checo, todo por su gran conocimiento.

"Checo conoce el comportamiento de los coches porque ya ha estado en muchas regulaciones diferentes, muchos cambios de reglas; donde algunas cosas estaban permitidas, y luego no. Entonces ya sabe cómo sacarle provecho a cada una de las situaciones", explicó Verstappen.

Checo Pérez | @schecoperez

Valioso para Cadillac

Su intervención sobre el fichaje de Checo a Cadillac terminó con una aseveración positiva sobre el mexicano. Max Verstappen aseguró que Pérez será de gran ayuda para la escudería estadounidense, sobre todo por su expertise en la Fórmula 1.

"Creo que es muy valioso para ellos (Cadillac) empezar a tener esa comprensión general de lo bueno que es un coche y de lo que no lo es. Y con Checo Pérez, que ha trabajado con muchos equipos grandes, espero que eso los impulse al principio, porque nunca es fácil dar el salto a la Fórmula 1 y ser competitivo desde el principio. Pero ya veremos cómo va", sentenció.

Max Verstappen | AP