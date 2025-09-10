McLaren prefiere ver campeón a Lando Norris, aseguró exdirectivo de la Fórmula 1

¿Sin preferencias en McLaren? Desde 2024, que los de Woking dieron la sorpresa al competir y quitarle a Red Bull el Campeonato de Pilotos, la principal duda era a cuál de sus pilotos se les daría prioridad en caso de ser necesario. Desde el garage afirman que tratan a ambos por igual, aunque medios de comunicación y aficionados consideran que Lando Norris sí se ha visto favorecido.

El incidente más reciente que provocó estas críticas fue en el Gran Premio de Italia, con la orden de equipo para Óscar Piastri, a quien se le pidió devolverle la posición a Norris a pesar de que el británico perdió el lugar por un error del equipo. En ese contexto, el exdirectivo Bernie Ecclestone consideró en Blick que esa acción demuestra que, por mucho que digan Andrea Stella y Zak Brown, no hay equidad en el equipo naranja.

Un error de McLaren desató una polémica en el garage | AP

Ecclestone cree que McLaren quiere a Norris campeón

En Monza, McLaren apostó por prolongar su parada en boxes a la espera de un Safety Car. Sin embargo, no ocurrió ningún incidente y cuando se detuvieron, Max Verstappen recuperó la primera posición de inmediato. A pesar de ello, la idea era que Piastri parara primero y luego Norris, para evitar un undercut.

Sin embargo, cuando el británico se detuvo, un problema con la llanta delantera izquierda lo dejó 5.9 en pits y su compañero de equipo lo superó. Por ello, el equipo tuvo que pedirle a Piastri que cediera el lugar. "Siguen hablando de equidad. Pero, ¿es justo que Piastri sea penalizado por un error cometido por el equipo? No".

Para Ecclestone, McLaren prefiere a Norris campeón | AP

"Errores como las paradas en boxes fallidas o los daños en el motor y las roturas de suspensión se han vuelto más raros, pero forman parte del deporte", declaró Bernie, quien compartió que "está empezando a tener la sensación de que McLaren prefiere a un campeón del mundo llamado Lando Norris".

¿Cómo avanzan Piastri y Norris en el Campeonato de Pilotos?

Con ocho carreras por disputarse y tres sprint, el australiano se mantiene con una ventaja de 31 puntos por delante del británico. Por lo que Óscar solo necesita finalizar por delante de su compañero en las próximas carreras, y por delante de Verstappen, para quedarse con el título.

La lucha por el campeonato sigue abierta | AP