Gran Premio de Monza 2025 fue la carrera más corta en la historia de la Fórmula 1

Este domingo se corrió una edición más del Gran Premio de Monza, donde Max Verstappen hizo historia en la calificación al marcar la vuelta más rápida para obtener la pole position el pasado sábado.

En la carrera, que ganó Max Verstappen con 20 segundos de diferencia con los McLaren, las dos decenas de monoplazas lograron completar las 53 vueltas que hacen al Gran Premio de Italia en tiempo récord.

El Gran Premio de Monza fue el más rápido | AP

De acuerdo con varios reportes, la carrera, que se llevó a cabo en el "Templo de la Velocidad", se completó en un tiempo de una hora, 13 minutos y 23 segundos.

Además de estos récords, Lando Norris se hizo de la vuelta más rápida en la historia del Gran Premio de Italia, marcando un tiempo de 1:20.901, vuelta que tenía en su poder Rubens Barrichello, tiempo que se marcó en la temporada 2004.

¿Qué sigue en la Fórmula 1?

Después del Gran Premio de Italia, la Fórmula 1 estará descansando el siguiente fin de semana, para preparar todo para el Gran Premio de Azerbaiyán, el cual se correrá en las calles de Bakú el próximo 21 de septiembre.

Oscar Piastri, a pesar de haber terminado esta carrera en la tercera posición, se mantiene como líder en el campeonato de pilotos, Lando Norris es segundo y Max Verstappen recorta distancias con el líder, y ahora está a menos de 100 puntos.

