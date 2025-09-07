Ollie Bearman está cerca de la suspensión en Fórmula 1, ¿cuántos puntos en la Superlicencia tiene?

La Temporada 2025 de la Fórmula 1 representa un momento histórico en la categoría por la cantidad de novatos en la parrilla. Hasta ahora, solo Jack Doohan no estuvo a la altura de las expectativas y dejó su lugar a Franco Colapinto, pero los demás ya sumaron sus primeros puntos y han dejado buenas sensaciones, aunque también han tenido carreras complicadas.

Prueba de ello fue el Gran Premio de Italia, en el cual Andrea Kimi Antonelli y Oliver Bearman se vieron involucrados en un par de incidentes en pista. En el caso del italiano, forzó fuera de la pista a Alex Albon, mientras que el británico impactó a Carlos Sainz este domingo en el Gran Premio de Italia.

Bearman tuvo una complicada carrera en Monza | AP

Bearman, al borde de la suspensión en Fórmula 1

De ambos novatos, fue el piloto de Haas el que recibió la sanción mayor, de diez segundos y dos puntos en la Superlicencia, con lo que llegó a un total de diez, lo que lo deja a dos de la suspensión. La penalización más grande que recibió Ollie fue en el Gran Premio de Gran Bretaña, cuando chocó bajo condiciones de bandera roja en Prácticas Libres y le dieron cuatro puntos que expiran hasta el 5 de julio de 2026.

Mientras que la sanción más próxima a expirar es la que recibió el año pasado en Brasil: dos puntos por un choque contra Franco Colapinto y que caducan el 3 de noviembre. Por lo, si no quiere recibir una suspensión de una carrera, Bearman tendrá que andar con cuidado en los siguientes cuatro compromisos: Azerbaiyán, Singapur, Austin y Ciudad de México.

Irónicamente, el último piloto que se perdió una carrera por acumular 12 puntos en la Superlicencia fue Kevin Magnussen, con Haas, y a quien Oliver Bearman tuvo que reemplazar en el Gran Premio de Azerbaiyán en 2024. Ryo Hirakawa es actualmente el piloto de reserva de la escudería estadounidense y tomaría el lugar de Ollie en caso de una suspensión.

Fue por un incidente con Sainz que Ollie recibió la penalización | X: @F1

Así marcha cada piloto en puntos de Superlicencia

Aunque Antonelli recibió también dos puntos este fin de semana por el incidente con Albon, el piloto de Mercedes llegó apenas a seis, por lo que no está en riesgo de suspensión. Es Max Verstappen, a quien Bearman superó este domingo, el otro piloto que más cerca está de perderse una carrera si recibe una penalización grande en los próximos Grandes Premios.

Oliver Bearman | 10 pts | 2 expiran el 3 de noviembre de 2025

Max Verstappen | 9 pts | 2 expiran el 27 de octubre de 2025

Óscar Piastri | 6 pts | 2 expiran el 3 de noviembre de 2025

Liam Lawson | 6 pts | 2 expiran el 1° de diciembre de 2025

Andrea Kimi Antonelli | 6 pts | 2 expiran el 29 de junio de 2026

Yuki Tsunoda | 5 pts | 2 expiran el 14 de junio de 2026

Valtteri Bottas | 5 pts | 2 expiran el 8 de diciembre de 2025

Lance Stroll | 5 pts | 2 expiran el 17 de noviembre de 2025

Jack Doohan | 4 pts | 2 expiran el 22 de marzo de 2026

Carlos Sainz | 4 pts | 2 expiran el 13 de abril de 2026

Lando Norris | 3 pts | 3 expiran el 1° de diciembre de 2025

Franco Colapinto | 3 pts | 2 expiran el 27 de octubre de 2025

Alex Albon | 2 pts | 2 expiran el 1° de diciembre de 2025

Pierre Gasly | 2 pts | 2 expiran el 3 de agosto de 2026

George Russell | Un punto | Expiran el 1° de diciembre de 2025

Antonelli también fue sancionado este fin de semana | AP