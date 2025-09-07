Ollie Bearman está cerca de la suspensión en Fórmula 1, ¿cuántos puntos en la Superlicencia tiene?

La Temporada 2025 de la Fórmula 1 representa un momento histórico en la categoría por la cantidad de novatos en la parrilla. Hasta ahora, solo Jack Doohan no estuvo a la altura de las expectativas y dejó su lugar a Franco Colapinto, pero los demás ya sumaron sus primeros puntos y han dejado buenas sensaciones, aunque también han tenido carreras complicadas.
Prueba de ello fue el Gran Premio de Italia, en el cual Andrea Kimi Antonelli y Oliver Bearman se vieron involucrados en un par de incidentes en pista. En el caso del italiano, forzó fuera de la pista a Alex Albon, mientras que el británico impactó a Carlos Sainz este domingo en el Gran Premio de Italia.
Bearman, al borde de la suspensión en Fórmula 1
De ambos novatos, fue el piloto de Haas el que recibió la sanción mayor, de diez segundos y dos puntos en la Superlicencia, con lo que llegó a un total de diez, lo que lo deja a dos de la suspensión. La penalización más grande que recibió Ollie fue en el Gran Premio de Gran Bretaña, cuando chocó bajo condiciones de bandera roja en Prácticas Libres y le dieron cuatro puntos que expiran hasta el 5 de julio de 2026.
Mientras que la sanción más próxima a expirar es la que recibió el año pasado en Brasil: dos puntos por un choque contra Franco Colapinto y que caducan el 3 de noviembre. Por lo, si no quiere recibir una suspensión de una carrera, Bearman tendrá que andar con cuidado en los siguientes cuatro compromisos: Azerbaiyán, Singapur, Austin y Ciudad de México.
Irónicamente, el último piloto que se perdió una carrera por acumular 12 puntos en la Superlicencia fue Kevin Magnussen, con Haas, y a quien Oliver Bearman tuvo que reemplazar en el Gran Premio de Azerbaiyán en 2024. Ryo Hirakawa es actualmente el piloto de reserva de la escudería estadounidense y tomaría el lugar de Ollie en caso de una suspensión.
Así marcha cada piloto en puntos de Superlicencia
Aunque Antonelli recibió también dos puntos este fin de semana por el incidente con Albon, el piloto de Mercedes llegó apenas a seis, por lo que no está en riesgo de suspensión. Es Max Verstappen, a quien Bearman superó este domingo, el otro piloto que más cerca está de perderse una carrera si recibe una penalización grande en los próximos Grandes Premios.
- Oliver Bearman | 10 pts | 2 expiran el 3 de noviembre de 2025
- Max Verstappen | 9 pts | 2 expiran el 27 de octubre de 2025
- Óscar Piastri | 6 pts | 2 expiran el 3 de noviembre de 2025
- Liam Lawson | 6 pts | 2 expiran el 1° de diciembre de 2025
- Andrea Kimi Antonelli | 6 pts | 2 expiran el 29 de junio de 2026
- Yuki Tsunoda | 5 pts | 2 expiran el 14 de junio de 2026
- Valtteri Bottas | 5 pts | 2 expiran el 8 de diciembre de 2025
- Lance Stroll | 5 pts | 2 expiran el 17 de noviembre de 2025
- Jack Doohan | 4 pts | 2 expiran el 22 de marzo de 2026
- Carlos Sainz | 4 pts | 2 expiran el 13 de abril de 2026
- Lando Norris | 3 pts | 3 expiran el 1° de diciembre de 2025
- Franco Colapinto | 3 pts | 2 expiran el 27 de octubre de 2025
- Alex Albon | 2 pts | 2 expiran el 1° de diciembre de 2025
- Pierre Gasly | 2 pts | 2 expiran el 3 de agosto de 2026
- George Russell | Un punto | Expiran el 1° de diciembre de 2025