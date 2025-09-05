Liberty Media podría vender la Fórmula 1 "si llega la oferta adecuada"

En 2017, hace ocho años, Liberty Media adquirió CVC Capital Partners por una cifra de $8 mil millones de dólares, por lo que se hizo del control de la Fórmula 1, impulsado la marca de forma global con la adquisición.

Cerca de la década de la compra, John Malone, Presidente de Liberty Media, aseguró que estarían dispuestos a escuchar ofertas por la Máxima Categoría del Automovilismo, eso sí, siempre y cuando la oferta económica sea la correcta.

F1 podría ser vendida, por el precio correcto | AP

"Es una empresa pública. Si alguien se deja llevar y quiere comprarla, y está dispuesto a pagar más de lo que la junta cree que puede entregar a los accionistas, entonces la venderíamos", comentó Malone

En Estados Unidos, los derechos de transmisión, que pertenecen a ESPN, expiran en 2025 y todo parece indicar que Apple TV sería la empresa que buscaría quedarse con los derechos a partir de la temporada 2026.

